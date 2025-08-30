El Instituto Geofísico (IG) de la Politécnica Nacional, a través de su sistema automático, informó este sábado 30 de agosto de 2025 sobre la actividad sísmica registrada y notificó sobre un temblor.

El temblor se detectó en El Oro

El Instituto Geofísico informó sobre un sismo a las 00:43 de este sábado 30 de agosto, con una magnitud de 3.5 en la escala de Richter.

Este sismo se produjo a una profundidad de 43 km desde la superficie, a una latitud 3.115° S y a una longitud de 80.058° W.

Además, el epicentro de este sismo se localizó a 19,48 km de la ciudad de Machala, en la provincia de El Oro.

Lee también: Un fuerte temblor se sintió en Quito este miércoles 6 de agosto

Un usuario en las redes sociales del Instituto Geofísico comentó que no lo sintió en Zaruma; sin embargo, otro usuario dijo que sí sintió el sismo en Guayaquil.

[REVISADO]

Evento: igepn2025qytq

Ocurrido: 2025-08-30 00:43:56

Mag.: 3.5MLv

Prof.: 43.0 km

Lat.: 3.115° S

Long.: 80.058° W

Localizado: a 19.48 km de Machala, El Oro

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/g5pwexHKJh pic.twitter.com/tfKFbSdBij — Instituto Geofísico (@IGecuador) August 30, 2025

Otro temblor se registró en El Oro el 27 de agosto

El Instituto Geofísico informó sobre un sismo a las 10:24 del miércoles 27 de agosto, con una magnitud de 3.5 en la escala de Richter.

Este sismo se produjo a una profundidad de 78 km desde la superficie, a una latitud 3.634° S y a una longitud de 79.280° W.

Además, el epicentro de este sismo se localizó a 37,2 km de la ciudad de Zaruma, en El Oro.

Usuarios en redes sociales comentaron que no sintieron el sismo de la mañana de este miércoles 27 de agosto.

[REVISADO]

Evento: igepn2025quag

Ocurrido: 2025-08-27 10:24:13

Mag.: 3.5MLv

Prof.: 78.0 km

Lat.: 3.634° S

Long.: 79.280° W

Localizado: a 37.2 km de Zaruma, El Oro

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/3KJHn3GqfB pic.twitter.com/x3uNHsliHl — Instituto Geofísico (@IGecuador) August 27, 2025

