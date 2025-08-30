El Instituto Geofísico (IG) de la Politécnica Nacional, a través de su sistema automático, informó este sábado 30 de agosto de 2025 sobre la actividad sísmica registrada y notificó sobre un temblor.
Más noticias
El temblor se detectó en El Oro
El Instituto Geofísico informó sobre un sismo a las 00:43 de este sábado 30 de agosto, con una magnitud de 3.5 en la escala de Richter.
Este sismo se produjo a una profundidad de 43 km desde la superficie, a una latitud 3.115° S y a una longitud de 80.058° W.
Además, el epicentro de este sismo se localizó a 19,48 km de la ciudad de Machala, en la provincia de El Oro.
Un usuario en las redes sociales del Instituto Geofísico comentó que no lo sintió en Zaruma; sin embargo, otro usuario dijo que sí sintió el sismo en Guayaquil.
Otro temblor se registró en El Oro el 27 de agosto
El Instituto Geofísico informó sobre un sismo a las 10:24 del miércoles 27 de agosto, con una magnitud de 3.5 en la escala de Richter.
Este sismo se produjo a una profundidad de 78 km desde la superficie, a una latitud 3.634° S y a una longitud de 79.280° W.
Además, el epicentro de este sismo se localizó a 37,2 km de la ciudad de Zaruma, en El Oro.
Usuarios en redes sociales comentaron que no sintieron el sismo de la mañana de este miércoles 27 de agosto.
Te recomendamos