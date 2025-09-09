Un temblor de magnitud 3.7 en la escala de Richter se registró la mañana de este martes, 9 de septiembre de 2025, a las 07:34, en las cercanías del cantón Puerto López, provincia de Manabí.
Así lo reportó el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN) a través de su cuenta de X.
Temblor se registró en Manabí
El evento telúrico se registró a una profundidad de 10 kilómetros, y su epicentro se localizó a 10,69 km de Puerto López.
Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y recordar las recomendaciones generales ante eventos sísmicos.
¿Cómo reportar un sismo?
Quienes hayan sentido el sismo puede reportar a través del siguiente enlace oficial del IG-EPN. La información resulta clave para el monitoreo de la actividad sísmica y para entender mejor el comportamiento geológico en la región.
El Instituto Geofísico recordó que Ecuador, por su ubicación geográfica, es un país altamente sísmico y reiteró la importancia de contar con planes de emergencia familiar y mochilas de apoyo.
Recomendaciones ante un temblor
Durante el sismo es importante mantener la calma en todo momento e intentar permanecer dentro de su casa. Busque un lugar resistente para protegerse.
Procurar que cualquier lugar en el que busque refugiarse esté alejado de las ventanas, vidrios, espejos u objetos pesados que puedan caer.
Quienes vayan en vehículo deténgase de manera inmediata y esperen dentro hasta que pase el temblor. Evitar detenerse cerca de postes, árboles, cables, montañas o edificios.
