Un temblor de magnitud 3.7 en la escala de Richter se registró la mañana de este martes, 9 de septiembre de 2025, a las 07:34, en las cercanías del cantón Puerto López, provincia de Manabí.

Así lo reportó el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN) a través de su cuenta de X.

Temblor se registró en Manabí

El evento telúrico se registró a una profundidad de 10 kilómetros, y su epicentro se localizó a 10,69 km de Puerto López.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y recordar las recomendaciones generales ante eventos sísmicos.

[PRELIMINAR]

Evento: igepn2025rroc

Ocurrido: 2025-09-09 07:34:03

Mag.: 3.7M

Prof.: 10.0 km

Lat.: 1.621° S

Long.: 80.873° W

Localizado: a 10.69 km de Puerto Lopez, Manabi

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/6flIWNsRsf pic.twitter.com/EnuTV4DQJ6 — Instituto Geofísico (@IGecuador) September 9, 2025

¿Cómo reportar un sismo?

Quienes hayan sentido el sismo puede reportar a través del siguiente enlace oficial del IG-EPN. La información resulta clave para el monitoreo de la actividad sísmica y para entender mejor el comportamiento geológico en la región.

El Instituto Geofísico recordó que Ecuador, por su ubicación geográfica, es un país altamente sísmico y reiteró la importancia de contar con planes de emergencia familiar y mochilas de apoyo.

Recomendaciones ante un temblor

Durante el sismo es importante mantener la calma en todo momento e intentar permanecer dentro de su casa. Busque un lugar resistente para protegerse.

Procurar que cualquier lugar en el que busque refugiarse esté alejado de las ventanas, vidrios, espejos u objetos pesados que puedan caer.

Quienes vayan en vehículo deténgase de manera inmediata y esperen dentro hasta que pase el temblor. Evitar detenerse cerca de postes, árboles, cables, montañas o edificios.

