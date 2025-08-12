El Instituto Geofísico (IG) de la Politécnica Nacional, a través de su sistema automático, informó este martes 12 de agosto de 2025 sobre la actividad sísmica registrada y notificó sobre un temblor.

Más noticias

El temblor se detectó en Pichincha

El Instituto Geofísico informó sobre un sismo a las 02:17 de este martes 12 de agosto, con una magnitud de 3.3 en la escala de Richter.

Este sismo se produjo a una profundidad de 3 km desde la superficie, a una latitud 0.294° S y a una longitud de 78.360° W.

Además, el epicentro de este sismo se localizó a 10,79 km de la ciudad de Sangolquí, en Pichincha.

Lee también: Un temblor se sintió en la Costa de Ecuador este jueves 3 de julio

Usuarios en redes sociales comentaron que el temblor se sintió fuerte y que incluso los despertó.

Incluso comentaron que en Sangolquí, cerca del epicentro, las puertas y ventanas sonaron fuertemente a causa del sismo.

Los reportes llegaron desde Tumbaco, Conocoto, El Triángulo, Píntag, Alangasí, Puengasí, sector del San Luis Shopping, La Merced.

También comentaron desde el norte de Quito, donde también se sintió el sismo con fuerza suficiente para despertar a los quiteños que dormían a esa hora. Así lo reportaron desde la Shyris, Cotocollao, Calderón; así también, desde el sur de Quito.

El servicio de emergencias ECU911 informó que no se han reportado emergencias hasta el momento, como consecuencias del sismo, en Quito o sus alrededores.

[REVISADO]

Evento: igepn2025przp

Ocurrido: 2025-08-12 02:17:14

Mag.: 3.3MLv

Prof.: 3.0 km

Lat.: 0.294° S

Long.: 78.360° W

Localizado: a 10.79 km de Sangolqui, Pichincha

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/ZVCjg3psxU pic.twitter.com/RqDJXT4jKo — Instituto Geofísico (@IGecuador) August 12, 2025

Un sismo se registró el lunes en Santa Elena

Un temblor de 4.3 se sintió a las 12:23 del lunes 11 de agosto a una profundidad de 27 kilómetros.

El sismo se localizó a 16,69 km de La Libertad, en la provincia de Santa Elena.

[REVISADO]

Evento: igepn2025pqyc

Ocurrido: 2025-08-11 12:23:03

Mag.: 4.3MLv

Prof.: 27.0 km

Lat.: 2.334° S

Long.: 80.791° W

Localizado: a 16.69 km de La Libertad, Santa Elena

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/mtkZQ3q76b pic.twitter.com/5t7uEaA19h — Instituto Geofísico (@IGecuador) August 11, 2025

Te recomendamos