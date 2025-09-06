Un tembor de magnitud 5.5 se produjo este viernes 5 de septiembre de 2025 en el cantón Puerto López, Manabí. El epicentro se ubicó a 52 km de la costa y se sintió en varias provincias del litoral ecuatoriano.

Epicentro del temblor estuvo frente a la costa de Puerto López

El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional informó que el sismo ocurrió a las 12:42, a 18 km de profundidad.

En Puerto López, el movimiento se sintió fuerte en algunas localidades, pero hasta el momento no se reportan afectaciones en edificaciones ni heridos.

Usuarios en redes sociales indicaron haber sentido el sismo en San Lorenzo, Manta y Salinas. La Secretaría de Gestión de Riesgos informó que el movimiento se percibió con intensidad fuerte-moderada en provincias de la Costa y leve en la Sierra, sin registrar daños.

El temblor de Puerto López se debe a esta causa

El temblor en Puerto López, registrado el viernes 5 de septiembre, se originó en la zona de contacto entre la placa Nazca y la placa Sudamericana. Esto significa que se produjo una fricción entre las dos placas, lo cual provocó el movimiento telúrico y la liberación de energía.

Este proceso tectónico es responsable de los sismos más grandes en Ecuador. Sin embargo, en el cantón Puerto López no se registran movimientos sísmicos frecuentes. Las provincias con mayor actividad incluyen Pedernales, Bahía de Caráquez y Esmeraldas. En 16 de abril de 2016, un terremoto de magnitud 7.8 grados en escala de Ritcher afectó a la costa norte, provocando daños en edificaciones y cortes de servicios públicos.

Recientemente, Esmeraldas soportó un temblor el 25 de abril de 2025. Su magnitud fue 6.1 y el epicentro se localizó frente a las costas de la localidad. El movimiento telúrico ocasionó afectaciones, como alrededor de 20 personas heridas y unas 60 edificaciones afectadas.

Convergencia de placas y sismos históricos

El Instituto Geofísico destacó que la convergencia de las placas Nazca y Sudamericana, con un movimiento de 5,6 cm por año, genera los sismos más grandes en el país.

Entre los eventos históricos se incluyen los terremotos de 1906, 1942, 1958, 1979 y 2016, todos con magnitudes superiores a 7.7.

