Sismo sacude Manabí este miércoles frente a la costa de Jama

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

Un movimiento telúrico generó alerta luego de que un nuevo sismo que sacude Manabí durante la tarde de este miércoles 14 de octubre de 2026. El evento natural alcanzó una magnitud de 4.3 en la escala MLv y fue percibido por la ciudadanía en sectores urbanos como Portoviejo, luego de que las ondas se originaran en el perfil marítimo frente a la costa del cantón Jama, generando reportes inmediatos por parte de los residentes de la provincia.

Hora y localización frente a la costa de Jama del sismo que sacude Manbí

De acuerdo con el registro oficial del evento ocurrió exactamente a las 15:34:39 del horario local ecuatoriano.

El epicentro del sismo que sacude Manabí este miércoles se situó frente a la costa de Jama, a una distancia de 45,92 kilómetros del referido cantón manabita.

Parámetros técnicos de profundidad y fuerza telúrica

Los instrumentos de control determinaron que la fractura tectónica se produjo a una profundidad de 10 kilómetros respecto a la superficie marina y terrestre.

Esta condición superficial incidió en la dispersión de las vibraciones de 4.3 MLv hacia diferentes puntos del territorio provincial, permitiendo que las oscilaciones alcanzaran sectores como la capital manabita, Portoviejo, donde los habitantes informaron sobre la percepción del fenómeno.

Inocar descarta alerta de tsunami en las costas del país

El Centro de Monitoreo Oceánico del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) emitió su Boletín de Información N.° 1 tras evaluar el evento sísmico.

La entidad técnica confirmó que, sobre la base de los datos procesados respecto a la localización a 45.92 kilómetros de Jama y una profundidad de 10.13 kilómetros con magnitud 4.3, las características físicas del movimiento no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en la costa continental ni en la región insular del Ecuador.

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