Sismo de magnitud 4,4 sacude las costas de Manabí este martes 13 de octubre

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Un sismo se registró la mañana de este martes 13 de octubre de 2026 frente a las costas de Manabí, en Ecuador. El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional difundió los datos del movimiento telúrico y precisó su magnitud, profundidad y ubicación con respecto al cantón Jama.

Magnitud y epicentro del sismo en Manabí

El Instituto Geofísico reportó que el temblor alcanzó una magnitud de 4,4 MLv. El evento ocurrió a las 06:19:54, según el reporte revisado de la entidad.

El epicentro se ubicó en el océano Pacífico, a 39,64 kilómetros de Jama, en la provincia de Manabí.

El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 17 kilómetros. El Instituto Geofísico estableció las coordenadas del epicentro en 0,208 grados de latitud sur y 80,620 grados de longitud oeste.

[REVISADO] Evento: igepn2026ubou Ocurrido: 2026-10-13 06:19:54 Mag.: 4.4MLv Prof.: 17.0 km Lat.: 0.208° S Long.: 80.620° W Localizado: a 39.64 km de Jama, Manabi Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/H6EBZPF7T8 https://t.co/qfn4J5hFTt — Instituto Geofísico (@IGecuador) October 13, 2026

Instituto Geofísico publicó el reporte del temblor del 13 de octubre

El organismo identificó el movimiento sísmico con el código igepn2026ubou y difundió un reporte revisado con los parámetros del evento.

La publicación también incluyó un mapa con la ubicación del epicentro frente al litoral de Manabí.

Hasta la información disponible en el reporte, las autoridades no detallaron daños materiales, personas afectadas ni localidades donde la población sintió el temblor.

Sismo en Manabí; preguntas frecuentes

❓ ¿Dónde ocurrió el sismo de este martes 13 de octubre de 2026 en Ecuador? El sismo ocurrió en el océano Pacífico, frente a las costas de Manabí, a 39,64 kilómetros del cantón Jama. Contexto: El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional difundió la ubicación del epicentro mediante un reporte revisado. ❓ ¿De cuánto fue la magnitud del sismo en Manabí este 13 de octubre? El sismo alcanzó una magnitud de 4,4 MLv, según el Instituto Geofísico. Contexto: El movimiento telúrico ocurrió la mañana del martes 13 de octubre de 2026, frente al litoral de Manabí. ❓ ¿A qué hora ocurrió el temblor en Ecuador este martes 13 de octubre? El sismo ocurrió a las 06:19:54 del martes 13 de octubre de 2026. Contexto: La hora corresponde al reporte revisado que publicó el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. ❓ ¿Cuál fue la profundidad del sismo de magnitud 4,4 en Manabí? El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 17 kilómetros. Contexto: El Instituto Geofísico incluyó este parámetro junto con la magnitud y la ubicación del epicentro en su reporte del 13 de octubre. ❓ ¿A qué distancia de Jama ocurrió el sismo del 13 de octubre? El epicentro se ubicó a 39,64 kilómetros del cantón Jama, en la provincia de Manabí. Contexto: El movimiento ocurrió en el océano Pacífico. El reporte del Instituto Geofísico también incluyó un mapa con la ubicación del epicentro. ❓ ¿Qué institución reportó el sismo frente a las costas de Manabí? El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional informó sobre el movimiento telúrico. Contexto: La entidad publicó un reporte revisado con la magnitud, profundidad, hora y coordenadas del evento. ❓ ¿Cuáles fueron las coordenadas del epicentro del sismo en Manabí? El epicentro se localizó en 0,208 grados de latitud sur y 80,620 grados de longitud oeste. Contexto: Estas coordenadas corresponden al movimiento de magnitud 4,4 MLv que ocurrió frente a las costas de Manabí. ❓ ¿El sismo de Manabí provocó daños materiales o personas afectadas? Hasta la información disponible en el reporte, las autoridades no detallaron daños materiales ni personas afectadas. Contexto: El Instituto Geofísico difundió los parámetros técnicos del sismo, pero la información proporcionada no incluye un balance de afectaciones. ❓ ¿En qué ciudades de Ecuador se sintió el temblor del 13 de octubre? El reporte disponible no identifica las ciudades o localidades donde la población sintió el sismo. Contexto: La información confirma que el epicentro estuvo en el océano Pacífico, a 39,64 kilómetros de Jama, pero no detalla reportes de percepción ciudadana.

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