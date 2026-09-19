Dos sismos sacuden la frontera entre Ecuador y Perú

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Dos movimientos telúricos en menos de seis horas mantienen en alerta la zona fronteriza entre Ecuador y Perú. La actividad sísmica en la región no es nueva: se suma a una semana con varios eventos registrados.
Un sismo de magnitud 5.5 se registró en la frontera entre Ecuador y Perú durante la madrugada de este sábado 19 de septiembre. El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional revisó la información del evento, ocurrido a las 02:12, y determinó una profundidad de 27 kilómetros.
El movimiento se ubicó cerca de Loreto, en la zona fronteriza entre ambos países, y también fue reportado por el Instituto Geofísico del Perú. Inicialmente, el sismo fue calculado con una magnitud de 5,4 y una profundidad de 5 kilómetros, pero estos datos fueron ajustados posteriormente por el instituto ecuatoriano.
[REVISADO]— Instituto Geofísico (@IGecuador) September 19, 2026
Evento: igepn2026sjkp
Ocurrido: 2026-09-19 02:12:30
Mag.: 5.5MLv
Prof.: 27.0 km
Lat.: 3.998° S
Long.:…
Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/T0el1szf1c
Fuente Oficial Peru:https://t.co/UuMzvIIpGe – https://t.co/Y9fpo5IV1t pic.twitter.com/2CTdTF1Dy7
El Centro Sismológico Nacional del Perú reportó, además, un segundo evento este mismo sábado, a las 07:46. Este sismo tuvo una magnitud de 4.5, con una profundidad de 15 kilómetros, y se localizó a 87 kilómetros al norte de Santa María de Nieva, en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas.
REPORTE SÍSMICO:— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) September 19, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0679
Fecha y Hora Local: 19/09/2026,07:46:37
Magnitud: 4.5
Profundidad: 15 km
Latitud: -3.83
Longitud: -77.69
Intensidad: II-III Santa María de Nieva
Referencia: 87 km al N de Santa María de Nieva, Condorcanqui – Amazonas…
La actividad sísmica ha sido constante durante los últimos días. El 17 de septiembre se registró un sismo de magnitud 3.9 en Santa Elena; el 16 de septiembre, uno de 3.4 en Pastaza; y el 15 de septiembre, uno de 3.9 en Morona Santiago.
Además, el 14 de septiembre ocurrió otro sismo de magnitud 5.4 en la región fronteriza entre Perú y Ecuador, a unos 140 kilómetros de Gualaquiza. Ese mismo día también se registraron movimientos de magnitud 4.0 cerca de Tumbes y 2,8 en Pichincha.
El Instituto Geofísico mantiene el monitoreo permanente de la actividad sísmica y actualiza magnitud, profundidad y ubicación de los eventos conforme avanza el análisis técnico.
Más información de los sismos aquí