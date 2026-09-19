Dos sismos sacuden la frontera entre Ecuador y Perú

Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

Dos movimientos telúricos en menos de seis horas mantienen en alerta la zona fronteriza entre Ecuador y Perú. La actividad sísmica en la región no es nueva: se suma a una semana con varios eventos registrados.

Un sismo de magnitud 5.5 durante la madrugada

Un sismo de magnitud 5.5 se registró en la frontera entre Ecuador y Perú durante la madrugada de este sábado 19 de septiembre. El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional revisó la información del evento, ocurrido a las 02:12, y determinó una profundidad de 27 kilómetros.

El movimiento se ubicó cerca de Loreto, en la zona fronteriza entre ambos países, y también fue reportado por el Instituto Geofísico del Perú. Inicialmente, el sismo fue calculado con una magnitud de 5,4 y una profundidad de 5 kilómetros, pero estos datos fueron ajustados posteriormente por el instituto ecuatoriano.

Un segundo sismo a las 07:46 de este sábado 19 de septiembre

El Centro Sismológico Nacional del Perú reportó, además, un segundo evento este mismo sábado, a las 07:46. Este sismo tuvo una magnitud de 4.5, con una profundidad de 15 kilómetros, y se localizó a 87 kilómetros al norte de Santa María de Nieva, en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0679

Fecha y Hora Local: 19/09/2026,07:46:37

Magnitud: 4.5

Profundidad: 15 km

Latitud: -3.83

Longitud: -77.69

Intensidad: II-III Santa María de Nieva

Referencia: 87 km al N de Santa María de Nieva, Condorcanqui – Amazonas… — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) September 19, 2026

Una semana con actividad sísmica constante

La actividad sísmica ha sido constante durante los últimos días. El 17 de septiembre se registró un sismo de magnitud 3.9 en Santa Elena; el 16 de septiembre, uno de 3.4 en Pastaza; y el 15 de septiembre, uno de 3.9 en Morona Santiago.

Además, el 14 de septiembre ocurrió otro sismo de magnitud 5.4 en la región fronteriza entre Perú y Ecuador, a unos 140 kilómetros de Gualaquiza. Ese mismo día también se registraron movimientos de magnitud 4.0 cerca de Tumbes y 2,8 en Pichincha.

El Instituto Geofísico mantiene el monitoreo permanente de la actividad sísmica y actualiza magnitud, profundidad y ubicación de los eventos conforme avanza el análisis técnico.

Más información de los sismos aquí