Sismo de 2,1 grados se registró en Pelileo

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

Un sismo de magnitud 2,1 se registró la tarde de este miércoles 14 de octubre de 2026 cerca de Pelileo, en la provincia de Tungurahua. El evento ocurrió a las 18:06, con una profundidad de 12 kilómetros y una ubicación a 6,91 kilómetros de ese cantón.

Por su magnitud, el movimiento corresponde a un sismo de baja intensidad, aunque la percepción depende de factores como la distancia al epicentro, la profundidad y las características del suelo.

Pelileo fue el epicentro

El reporte ubica el epicentro a 6,91 kilómetros de Pelileo, en Tungurahua. La profundidad alcanzó los 12 kilómetros. Este dato permite conocer la distancia aproximada entre el punto donde se originó el movimiento y la superficie terrestre.

Hasta el momento, la información proporcionada no incluye reportes de daños materiales ni personas afectadas. La magnitud del sismo, por sí sola, no permite determinar si los habitantes lo sintieron o si provocó algún efecto en las edificaciones cercanas.

El evento fue reportado por el Instituto Geofísico

La percepción de un sismo depende de varios factores, entre ellos la magnitud, la profundidad, la distancia respecto del epicentro y las condiciones del terreno.

El Instituto Geofísico registró y publicó el evento en sus redes sociales.

[REVISADO]

Evento: igepn2026uehq

Ocurrido: 2026-10-14 18:06:40

Mag.: 2.1MLv

Prof.: 12.0 km

Lat.: 1.386° S

Long.: 78.527° W

Localizado: a 6.91 km de Pelileo, Tungurahua

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/I7KZOVGMdP pic.twitter.com/nznqXKKAAR — Instituto Geofísico (@IGecuador) October 14, 2026

¿Qué hacer después de un sismo?

Ante un movimiento sísmico, las autoridades recomiendan mantener la calma y revisar el entorno para identificar posibles daños. Si una vivienda presenta grietas nuevas, desprendimientos u otros signos de afectación estructural, lo prudente es alejarse de las zonas de riesgo y solicitar una evaluación técnica.

También conviene mantenerse atento a los reportes oficiales y evitar difundir información sin confirmar sobre posibles daños o réplicas.

En Manabí se registró otro temblor

Un movimiento telúrico generó alerta luego de que un nuevo sismo que sacudió a Manabí durante la tarde de este miércoles 14 de octubre de 2026. El evento natural alcanzó una magnitud de 4.3 en la escala MLv y fue percibido por la ciudadanía en sectores urbanos como Portoviejo, luego de que las ondas se originaran en el perfil marítimo frente a la costa del cantón Jama, generando reportes inmediatos por parte de los residentes de la provincia.

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