Siniestro de tránsito entre un bus y camión que chocan de frente en la vía Balzar

Fecha de publicación: 27 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Un choque frontal entre un bus y un camión dejó 15 personas heridas la noche del sábado 26 de septiembre; el siniestro de tránsito se produjo en la vía Balzar. El Centro Zonal ECU 911 Samborondón reportó el accidente a las 22:17, en el kilómetro 131 de la vía, dos kilómetros antes del peaje Guayas Norte.

El siniestro de tránsito en Balzar dejó 15 heridos

El ECU 911 informó que la emergencia fue atendida junto con Policía Nacional, Concesionara del Guayas SA (Concegua) y el Ministerio de Salud Pública.

Policía Nacional de Tránsito confirmó que el siniestro de tránsito en la vía Balzar dejó un saldo de 15 personas heridas. Siete de ellas recibieron atención directamente en el sitio del accidente. Las siete restantes fueron trasladadas a distintas casas de salud para continuar con su atención médica. Los socorristas de las las tres entidades estuvieron en el lugar para asistir a las personas afectadas por el choque.

Según las imágenes difundida, ambos vehículos quedaron destruidos y la calzada estuvo mojada cuando se dio el siniestro. Lluvias intensas se registran en la provincia de Guayas, por efectos del fenómeno de El Niño.

Las autoridades no emitieron más información sobre las causas del siniestro de tránsito y sobre qué pasó con los conductores de los dos vehículos.

ECU 911 coordinó con instituciones de primera respuesta la atención de un siniestro vial en Balzar https://t.co/CzsHcMmiJP — ECU 911 (@ECU911_) September 27, 2026

La Autoridad de Tránsito y Movilidad de Guayaquil (ATM) también reportó tres siniestros de tránsito durante la noche del sábado 26 de septiembre, que fueron atendidos por los agentes de tránsito. Sin embargo, no informó sobre más detalles.

Los siniestros de tránsito en Ecuador aumentaron en 2025 y en los primeros ocho meses de 2026 se registra un incremento con respecto al mismo periodo del año pasado.

En 2025 hubo 20 346 siniestros y un ecuatoriano falleció cada 3,8 horas en un siniestro vial. En total hubo 2 354 fallecidos y 17 932 heridos.

Siniestro de tránsito en Ecuador