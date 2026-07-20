Sercop detectó incumplimientos en proveedores del Estado durante controles

El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) detectó incumplimientos en proveedores del Estado durante los controles que ejecutó entre enero y junio de 2026. Como resultado, la entidad suspendió a 13 proveedores del Catálogo Electrónico y dispuso nueve terminaciones unilaterales de convenios marco por incumplimientos de las obligaciones previstas en los pliegos, las fichas técnicas y los respectivos convenios.

Controles del Sercop a proveedores del Estado: ¿qué inspecciones realizó?

Desde inicios de 2026, el Sercop mantiene una política de control en territorio a escala nacional para verificar el cumplimiento de los proveedores del Estado y promover el buen uso de los recursos públicos.

Entre enero y junio de 2026, la institución lideró 40 inspecciones interinstitucionales en las provincias de Pastaza, Manabí, El Oro, Azuay, Imbabura, Guayas y Pichincha.

Las inspecciones contaron con la coordinación del IESS, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio del Interior, Arcsa, Acess, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Proveedores del Estado suspendidos: ¿qué sectores registraron incumplimientos?

Entre los proveedores suspendidos constan empresas de los sectores de insumos de limpieza, productos químicos de limpieza, servicios de seguridad y vigilancia privada y servicios de alimentación.

Los controles también revisaron proveedores de bienes y servicios para la prestación de servicios públicos en áreas como alimentación, seguridad y vigilancia privada, limpieza, productos químicos, servicios de preparación de alimentos, limpieza de interiores y exteriores, herrajes, cables y transformadores, además de kits de asistencia humanitaria.

Sercop suspendió 13 proveedores y terminó nueve convenios marco

Las 40 inspecciones derivaron en la suspensión de 13 proveedores del Catálogo Electrónico y en nueve terminaciones unilaterales de convenios marco por incumplimientos.

El Sercop también constató que cinco proveedores cumplieron plenamente las condiciones establecidas. La entidad señaló que estos casos evidencian apego a la normativa y los posicionan como referentes de buenas prácticas dentro del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Sercop anunció nuevos controles a proveedores del Estado

El Sercop informó que estos controles continuarán en articulación con distintas instituciones a escala nacional para verificar la capacidad operativa de los proveedores, la calidad de los bienes y servicios ofertados y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los convenios marco.

Además, la entidad exhortó a todos los proveedores del Estado a cumplir con lo establecido en los convenios marco.

Sercop realiza a proveedores del Estado; preguntas frecuentes sobre el proceso