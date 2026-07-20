Sercop detectó incumplimientos en proveedores del Estado durante controles

El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) detectó incumplimientos en proveedores del Estado durante los controles que ejecutó entre enero y junio de 2026. Como resultado, la entidad suspendió a 13 proveedores del Catálogo Electrónico y dispuso nueve terminaciones unilaterales de convenios marco por incumplimientos de las obligaciones previstas en los pliegos, las fichas técnicas y los respectivos convenios.
Desde inicios de 2026, el Sercop mantiene una política de control en territorio a escala nacional para verificar el cumplimiento de los proveedores del Estado y promover el buen uso de los recursos públicos.
Entre enero y junio de 2026, la institución lideró 40 inspecciones interinstitucionales en las provincias de Pastaza, Manabí, El Oro, Azuay, Imbabura, Guayas y Pichincha.
Las inspecciones contaron con la coordinación del IESS, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio del Interior, Arcsa, Acess, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Entre los proveedores suspendidos constan empresas de los sectores de insumos de limpieza, productos químicos de limpieza, servicios de seguridad y vigilancia privada y servicios de alimentación.
Los controles también revisaron proveedores de bienes y servicios para la prestación de servicios públicos en áreas como alimentación, seguridad y vigilancia privada, limpieza, productos químicos, servicios de preparación de alimentos, limpieza de interiores y exteriores, herrajes, cables y transformadores, además de kits de asistencia humanitaria.
Las 40 inspecciones derivaron en la suspensión de 13 proveedores del Catálogo Electrónico y en nueve terminaciones unilaterales de convenios marco por incumplimientos.
El Sercop también constató que cinco proveedores cumplieron plenamente las condiciones establecidas. La entidad señaló que estos casos evidencian apego a la normativa y los posicionan como referentes de buenas prácticas dentro del Sistema Nacional de Contratación Pública.
El Sercop informó que estos controles continuarán en articulación con distintas instituciones a escala nacional para verificar la capacidad operativa de los proveedores, la calidad de los bienes y servicios ofertados y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los convenios marco.
Además, la entidad exhortó a todos los proveedores del Estado a cumplir con lo establecido en los convenios marco.
El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) detectó incumplimientos que derivaron en la suspensión de 13 proveedores del Catálogo Electrónico y en la terminación unilateral de nueve convenios marco.
Las medidas responden a incumplimientos de obligaciones establecidas en los pliegos, las fichas técnicas y los convenios marco. Los controles forman parte de una política nacional de verificación que el Sercop ejecuta desde inicios de 2026.
El Sercop ejecutó 40 inspecciones interinstitucionales en siete provincias para verificar el cumplimiento de los proveedores del Estado.
Los operativos se desarrollaron en Pastaza, Manabí, El Oro, Azuay, Imbabura, Guayas y Pichincha, con la participación del IESS, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio del Interior, Arcsa, Acess, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. El objetivo fue comprobar la capacidad operativa de los proveedores y el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
Los incumplimientos se identificaron en proveedores de varios sectores que abastecen al Estado.
Entre ellos constan empresas de insumos y productos químicos de limpieza, servicios de seguridad y vigilancia privada y servicios de alimentación. Las inspecciones también abarcaron proveedores de preparación de alimentos, limpieza de interiores y exteriores, herrajes, cables, transformadores y kits de asistencia humanitaria.
Además de las sanciones, el Sercop verificó que cinco proveedores cumplieron completamente las condiciones establecidas.
La entidad señaló que estos proveedores demostraron apego a la normativa vigente y los calificó como referentes de buenas prácticas dentro del Sistema Nacional de Contratación Pública.
El Sercop continuará realizando inspecciones en todo el país para fortalecer el control de la contratación pública.
La institución anunció que mantendrá los operativos junto con otras entidades para verificar la capacidad operativa de los proveedores, la calidad de los bienes y servicios que ofrecen y el cumplimiento de las obligaciones de los convenios marco. Además, exhortó a los proveedores del Estado a respetar las condiciones establecidas en esos convenios.