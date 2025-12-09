El Servicio Nacional de Compras Públicas (Sercop) hizo una aclaración sobre la empresa del Terminal Terrestre de Guayaquil, cuyos guardias estuvieron involucrados en la agresión a periodistas, este martes 9 de diciembre de 2025; sin embargo, el Municipio la negó.

La aclaración de Sercop sobre la empresa de seguridad del Terminal Terrestre de Guayaquil, involucrada en agresión a periodistas

Tras la agresión a periodistas por parte de guardias de seguridad en el Terminal Terrestre de Guayaquil, el alcalde Aquiles Alvarez declaró que la empresa fue seleccionada por catálogo electrónico del Sercop.

En tanto, la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil informó que se decidió la terminación unilateral del contrato con la empresa.

Sobre los hechos registrados esta madrugada en la Terminal Terrestre, informamos que se ha terminado de manera unilateral el contrato con la empresa de seguridad involucrada en actos indebidos. Segura EP asumirá temporalmente la custodia del lugar.



Reacción del Sercop

Si embargo, el Sercop emitió un comunicado en el que señala que dicha empresa no consta en el actual Catálogo del Servicio de Seguridad y Vigilancia Privada.

La entidad constaba anteriormente en el Catálogo Electrónico que funcionaba desde julio de 2022 sin control y desactualizado con la normativa de seguridad y vigilancia privada.

En septiembre de 2025, Sercop realizó una actualización y depuración del Catálogo con el objetivo de garantizar mejores estándares de calidad, ampliar la cobertura y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.

Además, Sercop aclara que es potestad de la entidad contratante, en ese sentido, la Terminal Terrestre de Guayaquil, velar por el oportuno cumplimiento de las normas, hacer seguimientos y evaluaciones de la empresa contratada.

Terminación del contrato

La empresa contratante es la responsable de dar por terminado el contrato del servicio cuando se verifique un incumplimiento.

El Sercop, una vez que el contratante cumpla con esta acción y en ejercicio de sus atribuciones, registrará al contratista como incumplido.

El comunicado del Sercop finaliza expresando la solidaridad con los periodistas agredidos y los medios de comunicación a los que pertenecen.

“Los actos de violencia nunca deben ser justificados en falacias administrativas”, concluyó.

Municipio de Guayaquil insiste que empresa sí constaba en el catálogo

El Municipio y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, negaron que la empresa no constaba en el catálogo electrónico, como lo señaló el Sercop.

“Fueron ellos mismo (Sercop) quienes la incluyeron en el catálogo, en agosto”, señaló Alvarez.

