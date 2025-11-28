La suspensión de los contratos para la adquisición de insulina en Guayaquil provocó un enfrentamiento a través de redes sociales del director del Sercop, José Julio Neira y el alcalde Aquiles Alvarez, entre el jueves 27 y este viernes 28 de noviembre de 2025.

Más noticias:

El enfrentamiento de Aquiles Alvarez y Juan José Neira por la adquisición de insulina en Guayaquil

La noche del jueves 27 de noviembre, el Sercop publicó que 47 procesos de contratación del Municipio de Guayaquil fueron temporalmente suspendidos.

El Sercop argumentó que las causales son: requerimientos de subsanación, revisiones técnico-jurídicas o por falta de participación de proveedores.

SERCOP a fin de dar claridad sobre la información reportada, comunica a la ciudadanía sobre el procedimiento de compra de insulina por parte del Municipio de Guayaquil, lo siguiente:



Que, el procedimiento evidencia un incumplimiento normativo de fondo, al no contar con el… pic.twitter.com/hNgjgjyFnW — SERCOP 🇪🇨 (@SERCOPec) November 28, 2025

Alvarez respondió que, entre esos procesos, estaba la importación de insulina, para pacientes con diabetes.

Dijo que la suspensión de este contrato ya no es un tema técnico, sino un “patrón dirigido a Guayaquil”.

“Guayaquil seguirá insistiendo hasta que se libere la importación de insulina”, señaló.

Qué pena tener funcionarios mentirosos, llenos de odio, malcriados, puercos, vagos. Hemos contestado todo técnicamente, odiador.

Lo único que le ha quedado claro al país es que odias a todo el Ecuador y que te encanta el arroz con chancho. 😉 https://t.co/0lMinq5HiQ — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) November 28, 2025

El Sercop respondió a Alvarez diciendo que en la revisión del proceso para importar las 100 000 dosis de insulina, por más de un millón de dólares, se identificó “que la entidad pretendía importar un producto que sí existe en el país”.

Agregó que el Municipio de Guayaquil incumplió el requisito de presentar el registro sanitario emitido por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa).

Después de este pronunciamiento, en medio de insultos mutuos, Neira dijo que había sobreprecio en las dosis de insulina, que el Municipio solo quería adjudicar a proveedores del extranjero.

Alvarez respondió que, el sobreprecio, si existiera, se determinaría a través de una revisión posterior de Contraloría, no antes; y negó la acusación sobre el registro sanitario.

Informe externo: Guayaquil

Te recomendamos