Sector bananero de Ecuador responde a Delcy Rodríguez tras acusaciones sobre narcotráfico

El Clúster Bananero y Platanero del Ecuador aseguró este 6 de enero de 2026 que las declaraciones de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, no reflejan la realidad de la industria bananera ecuatoriana y sostuvo que el banano es un producto de origen lícito y plenamente verificable.

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El gremio rechaza señalamientos y defiende la legalidad del banano ecuatoriano

El Clúster indicó que la producción y exportación de banano en Ecuador se desarrollan bajo estrictos estándares de legalidad, trazabilidad y control, en línea con las exigencias de los principales mercados internacionales.

En este contexto, señaló que las afirmaciones atribuidas a Delcy Rodríguez no corresponden a la realidad del sector.

De acuerdo con el gremio, la industria bananera genera aproximadamente 250 000 empleos directos y representa cerca del 14% del valor de las exportaciones no petroleras del país, según cifras del Banco Central del Ecuador de octubre de 2025.

Caída de incautaciones en Amberes y Róterdam durante 2024

Según datos oficiales citados en el comunicado, las incautaciones vinculadas a carga ecuatoriana en el puerto de Amberes registraron una reducción cercana al 64% entre 2023 y 2024, al pasar de 121 a 44 toneladas.

El banano ecuatoriano es un producto lícito, trazable y controlado bajo estándares internacionales. El sector genera +250.000 empleos y hoy el 100 % de los contenedores es escaneado en puertos. Rechazamos cualquier estigmatización y reiteramos nuestra cooperación internacional 🇪🇨 pic.twitter.com/cj96AWN0pk — Clúster Bananero del Ecuador (@Clusterbananero) January 6, 2026

En el puerto de Róterdam, la disminución alcanzó aproximadamente el 19% en el mismo periodo, al bajar de 12 000 a 9 700 kilos.

El Clúster sostuvo que estos resultados sitúan al Ecuador fuera de los cinco principales países de origen de incautaciones en Europa.

Seguridad logística y corresponsabilidad en la cadena de exportación

El gremio explicó que la cadena bananera comprende al menos seis eslabones logísticos y que productores y exportadores asumen responsabilidad directa solo sobre dos de ellos en la mayoría de los casos. Por ello, planteó la necesidad de corresponsabilidad entre actores públicos y privados, tanto nacionales como internacionales.

El comunicado señaló que el sector mantiene coordinación con el Estado ecuatoriano y con actores internacionales para fortalecer la seguridad de la cadena de suministro.

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Actualmente, el 100% de los contenedores se somete a escaneo en puertos y se aplican protocolos estandarizados de seguridad, con inversiones adicionales asumidas por los exportadores.

Señalamientos de Delcy Rodríguez sobre narcotráfico y exportaciones desde Ecuador

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que Estados Unidos debería enfocarse en Ecuador si desea enfrentar el narcotráfico. Según ella, desde territorio ecuatoriano saldría cerca del 70% de la cocaína enviada al mundo, con una supuesta participación directa del país en ese flujo ilícito.

Rodríguez atribuyó este señalamiento al sector bananero al sostener que la principal empresa exportadora operaría encubierta dentro de la industria.

"Si ellos (Estados Unidos) -de verdad- quisieran combatir el narcotráfico, tendrían que irse a Ecuador… desde donde se exporta el 70% de la cocaína del mundo… y buscar en la presidencia de la República, que tiene la principal empresa de exportación de cocaína para el mundo… pic.twitter.com/B9NfRm982G — Daniel Granja (@DanielGranjaEc) January 5, 2026

Planteó además que esa estructura tendría vínculos con la Presidencia de la República ecuatoriana, a la cual señaló como parte central del problema.

Rechazo a la estigmatización del sector productivo formal

El Clúster Bananero y Platanero del Ecuador expresó su rechazo a cualquier intento de estigmatizar a un sector productivo formal.

Además, reiteró su disposición a continuar colaborando con gobiernos y organismos internacionales para proteger la reputación del Ecuador, el trabajo de los productores y la confianza de los mercados internacionales.

Información extra: Delcy Rodríguez

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