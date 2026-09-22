El volcán Sangay mostró cambios en su actividad; esta es la situación en Morona Santiago

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

El volcán Sangay, ubicado en Morona Santiago, atraviesa un nuevo pulso eruptivo desde el 19 de septiembre de 2026. El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN) registra un incremento de la actividad superficial, mientras las emisiones de ceniza ya alcanzaron sectores de Chimborazo.

El nuevo pulso eruptivo del volcán Sangay comenzó el 19 de septiembre

Las primeras señales del episodio aparecieron el 19 de septiembre. Según el informe especial del IG-EPN, imágenes satelitales mostraron desde aproximadamente las 07:20 una estela asociada a una emisión débil de gas con carga leve de ceniza. Las emisiones aumentaron en frecuencia durante las horas siguientes.

Esa noche, cámaras también permitieron observar incandescencia en el cráter. Para la mañana del 20 de septiembre, las columnas de ceniza alcanzaron hasta 2,5 kilómetros sobre el nivel del cráter, con una dirección preferencial hacia el noroccidente.

El Centro de Avisos de Cenizas Volcánicas de Washington emitió nueve reportes de nubes de ceniza asociadas al Sangay. El IG-EPN detalló que las emisiones presentaron alturas menores a 3 kilómetros y un alcance inferior a 100 kilómetros.

Cerca de las 23:50 del domingo 20, el sistema satelital GOES-19 identificó un cambio en el desplazamiento de la nube. La ceniza tomó dirección norte y noroccidente y alcanzó una altura aproximada de 1,8 kilómetros sobre el cráter. El Instituto advirtió sobre la posibilidad de caída de material en Cebadas, Guamote y Riobamba.

La ceniza del Sangay llegó a Chimborazo

Los primeros efectos se registraron en poblaciones ubicadas al noroccidente del volcán. Desde la tarde del 20 de septiembre, el Instituto Geofísico recibió reportes de caída de ceniza en Guarguallá Chico y Riobamba.

A las 09:00 del lunes 21 llegó otro reporte desde Columbe. El IG-EPN ubicó estos eventos entre los niveles leve y moderado, de acuerdo con la carga estimada en las emisiones.

La dirección del viento determina qué sectores pueden recibir el material. Por eso, las zonas con posibilidad de caída de ceniza pueden cambiar conforme se modifica el desplazamiento de la nube.

Cámaras del ECU 911 captaron un flujo piroclástico

El lunes 21 de septiembre, las cámaras de videovigilancia del ECU 911 captaron una emisión de flujo piroclástico del Sangay.

La central del Austro del ECU 911 informó que mantiene seguimiento constante de la actividad junto con el Instituto Geofísico y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

El informe del IG-EPN incluye la posible ocurrencia de corrientes piroclásticas asociadas al colapso de frentes de flujo de lava dentro del escenario que considera más probable para este episodio. El Instituto sitúa estos fenómenos en las zonas altas del cono volcánico.

El Sangay alcanzó el mayor registro de desgasificación de 2026

Los datos de monitoreo aportan otra señal sobre la evolución del volcán. Según el IG-EPN, el sistema satelital MOUNTS detectó un incremento sostenido de la desgasificación desde el 19 de septiembre.

El registro pasó de 77,9 toneladas de dióxido de azufre (SO₂) el 19 de septiembre a 256,2 toneladas el día 20. El 21 llegó a 1 213,2 toneladas, el valor más alto registrado durante 2026 hasta la fecha del informe. El máximo anterior correspondía a 654 toneladas, el 20 de enero.

El Instituto precisó que la cifra del 21 de septiembre todavía permanece por debajo de máximos registrados durante episodios de mayor desgasificación de años anteriores. En abril de 2025, por ejemplo, los registros llegaron aproximadamente a 1 448 toneladas de SO₂.

Los instrumentos también muestran un leve incremento en la amplitud y cantidad de eventos sísmicos desde la noche del 19 de septiembre. A partir de las 19:00 del día 20 aumentaron el número y la amplitud de las señales de infrasonido.

En cambio, el análisis de deformación no muestra un proceso previo relacionado con el nuevo episodio eruptivo. Durante 2026, las variaciones alcanzaron aproximadamente entre -11 y +9 milímetros, con una tendencia lineal de +3,7 milímetros por año. El IG-EPN considera pequeña esa tasa frente a las fluctuaciones de años anteriores.

¿Cuál es el nivel de actividad actual del volcán Sangay?

Con estos parámetros, el Instituto Geofísico cataloga la actividad superficial como moderada con tendencia ascendente y la actividad interna como baja con tendencia ascendente.

Sin embargo, el IG-EPN no espera un evento de mayor tamaño en el corto plazo. El organismo sustenta esa evaluación en la ausencia de un incremento significativo en la actividad sísmica y en la deformación del volcán.

El Instituto también aclara que los fenómenos volcánicos resultan impredecibles en magnitud y cronología. Por eso, sus pronósticos funcionan como una guía y pueden cambiar si los sistemas de vigilancia detectan nuevas anomalías.

¿Qué puede pasar con el Sangay en los próximos días?

El escenario que el IG-EPN considera más probable contempla la continuidad de la actividad eruptiva. En ese caso, podrían presentarse nuevas columnas de gas y ceniza de alrededor de 3 kilómetros sobre la cumbre.

La dirección y velocidad del viento determinarán el alcance de la ceniza. El Instituto identifica a Morona Santiago, Chimborazo y Bolívar como las principales provincias que podrían registrar caída leve a moderada bajo este escenario.

Las lluvias en las zonas altas también podrían remover ceniza y otros materiales depositados y provocar lahares secundarios.

Un segundo escenario, considerado menos probable, plantea una reducción progresiva de la actividad hasta el cese de las emisiones de ceniza. En ese caso, el Sangay retornaría a niveles bajos de actividad, con emisiones de gases y pequeñas cantidades de ceniza sin impacto en poblaciones.

El escenario muy poco probable contempla un incremento progresivo capaz de producir columnas eruptivas de hasta 10 kilómetros sobre la cumbre. Bajo esas condiciones, la ceniza podría alcanzar provincias más alejadas, entre ellas Manabí, Guayas, Azuay y Cañar.

El IG-EPN reforzó la vigilancia del volcán Sangay

Desde este martes 22 de septiembre, el Instituto Geofísico emitirá informes diarios sobre la actividad volcánica y simulaciones de caída de ceniza, según el comunicado difundido por la institución.

El IG-EPN también advierte que la zona del cráter representa un área peligrosa y no descarta explosiones esporádicas. Por esa razón, recomienda mantenerse lejos del volcán, en especial durante actividades de montaña.

Ante una caída de ceniza, el Instituto aconseja utilizar mascarilla y gafas de protección y limitar la exposición. Si se presentan lluvias fuertes en las partes altas, los lahares podrían descender por los ríos Volcán y Upano y afectar la carretera Puyo-Macas.

Actividad del volcán Sangay; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué ocurre actualmente con el volcán Sangay? El Sangay registra emisiones de gas y ceniza, además de un incremento de la desgasificación y de algunas señales sísmicas y de infrasonido.

Contexto: El Instituto Geofísico cataloga la actividad superficial como moderada con tendencia ascendente y la interna como baja con tendencia ascendente. ❓ ¿Hasta qué altura llegaron las columnas de ceniza del Sangay? Durante la mañana del 20 de septiembre, las columnas alcanzaron hasta 2,5 kilómetros sobre el nivel del cráter.

Contexto: La dirección preferencial fue hacia el noroccidente. Los reportes posteriores también identificaron desplazamientos hacia el norte y noroccidente. ❓ ¿Dónde cayó ceniza del volcán Sangay? El Instituto Geofísico recibió reportes de caída de ceniza en Guarguallá Chico, Riobamba y Columbe.

Contexto: Los eventos se ubicaron entre los niveles leve y moderado, según la carga estimada en las emisiones. ❓ ¿Qué captaron las cámaras del ECU 911 en el volcán Sangay? Las cámaras captaron una emisión de flujo piroclástico el lunes 21 de septiembre.

Contexto: El IG-EPN contempla posibles corrientes piroclásticas asociadas al colapso de frentes de flujo de lava en las zonas altas del cono volcánico. ❓ ¿Cuánto dióxido de azufre emitió el Sangay? El 21 de septiembre se registraron 1 213,2 toneladas de dióxido de azufre, el valor más alto de 2026 hasta la fecha del informe.

Contexto: El registro pasó de 77,9 toneladas el 19 de septiembre a 256,2 el día 20. El máximo anterior de 2026 era de 654 toneladas. ❓ ¿El Instituto Geofísico espera una erupción de mayor tamaño a corto plazo? No. El IG-EPN no espera un evento de mayor tamaño en el corto plazo.

Contexto: Su evaluación se basa en la ausencia de un incremento significativo de la actividad sísmica y en los datos de deformación. El Instituto aclara que los fenómenos volcánicos son impredecibles en magnitud y cronología. ❓ ¿Qué puede ocurrir con el Sangay durante los próximos días? El escenario más probable contempla la continuidad de la actividad eruptiva, con nuevas columnas de gas y ceniza de alrededor de 3 kilómetros sobre la cumbre.

Contexto: Morona Santiago, Chimborazo y Bolívar podrían registrar caída leve a moderada de ceniza, según la dirección y velocidad del viento. ❓ ¿Existe riesgo de lahares por la actividad del Sangay? Sí. Las lluvias en las zonas altas podrían remover ceniza y otros materiales depositados y provocar lahares secundarios.

Contexto: Con lluvias fuertes, estos podrían descender por los ríos Volcán y Upano y afectar la carretera Puyo-Macas. ❓ ¿Qué recomienda el Instituto Geofísico ante la actividad del Sangay? Recomienda mantenerse lejos del volcán, especialmente durante actividades de montaña.

Contexto: Ante caída de ceniza, aconseja utilizar mascarilla y gafas de protección y limitar la exposición. Desde el 22 de septiembre, el IG-EPN emitirá informes diarios y simulaciones de caída de ceniza.

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