Sandra Molina: ‘certificado migratorio se negará a venezolanos si tienen antecedentes’

Sandra Molina, viceministra de seguridad. Foto: Cortesía

Fernando Medina Redactor (I)

Ecuador inició un proceso de regulación migratorio para los ciudadanos venezolanos y otros extranjeros. ¿En qué consiste este plan?

Nace de una decisión del Gobierno del presidente de la República, Guillermo Lasso. Es un trabajo en conjunto entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Registro Civil y el Ministerio de Inclusión Económica y Social.

¿Qué función tiene el Ministerio del Interior en este proceso?

A través de la Subsecretaría de Migración, y por medio de las oficinas a nivel nacional, se dio comienzo a una certificación de permanencia migratoria. Esto arrancó el 1 de septiembre y culminará el 15 de agosto de 2023. En ese tiempo, los ciudadanos venezolanos y de otras nacionalidades que ingresaron a Ecuador por pasos oficiales e irregulares deberán registrar sus datos para su regularización.

¿Hay algún cronograma?

Sí. Son tres etapas. La primera ya se inició con los ciudadanos venezolanos que ingresaron por los pasos oficiales al Ecuador. El segundo es a partir del 16 de noviembre, para los ciudadanos extranjeros de otros países que igual ingresaron al país por pasos oficiales. La tercera etapa es a partir del 17 de febrero de 2023, y está dirigida para los ciudadanos venezolanos que entraron por pasos irregulares al Ecuador.

¿Qué beneficio les dará a los extranjeros este certificado de permanencia migratorio?

Este certificado de registro le permite al ciudadano continuar con la segunda fase para el proceso de visado. El certificado es un requisito fundamental para ese trámite. Pero es importante mencionar que este certificado no le da ningún derecho por el momento al ciudadano. Simplemente se trata de un requisito más que debe cumplir para continuar con todo el proceso de regularización.

¿Ecuador qué gana con este proceso?

Nos permitirá saber a ciencia cierta cuántos ciudadanos extranjeros están en el país. Tener una base de datos con infor­mación biométrica, demográfica y biográfica.

¿Se les va a pedir antecedentes penales para entregarles este certificado?

Eso está previsto en una segunda etapa, cuando ya estén en el proceso de visado. Ahí se les va a pedir, para obtener la visa, que presenten un certificado de antecedentes penales emitido por el país de origen.

¿Pero en este proceso de certificación no se analizarán los antecedentes penales?

Nosotros, con este registro, lo que sí hacemos es una validación con la información de la base de datos de la Policía y verificamos si la persona tiene antecedentes penales en Ecuador. Si tiene antecedentes penales en el país no se podrá emitir el certificado de permanencia migratoria.

Es decir, ¿si la persona ha incurrido en delitos dentro de Ecuador, no podrá acceder a la regularización?

El certificado de permanencia migratoria se lo va a negar si hay antecedentes penales aquí en el país. Además, si emite información falsa o presenta datos errados, también se le negará. Pero si la persona entrega todo correcto, no hay forma de negárselo.

¿Haber entrado por pasos no oficiales no implica que se niegue este certificado?

No. Justo en la etapa tres se va a tratar solo a los ciudadanos venezolanos que han ingresado por pasos irregulares. El 17 de febrero de 2023 se inicia.

¿Qué sucede si una persona decide no hacer este proceso de regularización en el plazo correspondiente?

Ya no podrán acceder al proceso de regularización y permanecerá irregular. Si existe un control, podrían deportarlo por no tener una legalidad de permanencia en el país. Es una oportunidad que el Estado ecuatoriano les está dando para legalizarse. Pero si esto no ocurre, el Estado tiene la potestad para deportarlos.

¿Cuántas personas venezolanas hay en el país?

De acuerdo con la información que tenemos, de los puntos de control migratorios a nivel nacional, existen cerca de 363 000; y de otras naciones hay 394 063 personas.

Pero ese número es de las personas que ingresaron por controles migratorios. ¿Cuántas entraron por pasos clandestinos?

Tenemos un dato que no es oficial y que nos han entregado los organismos internacionales, como Acnur. Ellos calculan que unas 302 000 personas de origen venezolano han ingresado por pasos no oficiales.

¿Este proceso de re­gularización cuánto le cuesta al Estado?

No le cuesta nada al Estado. Hemos realizado con los mismos recursos de las entidades. Y para los ciudadanos, los trámites son gratuitos.

Hoja de vida

Sandra Molina llegó al Ministerio del Interior en mayo pasado. En su presentación oficial se indica que tiene experiencia y preparación en inteligencia, prospectiva en seguridad y defensa.

Su experiencia profesional en los últimos 10 años ha sido en instituciones de seguridad en el sector público. También ha sido parte de consultorías de organismos internacionales.