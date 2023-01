Los pasaportes más poderosos del mundo; así le fue a Ecuador

Durante años, la firma Henley & Partners ha publicado el ranking mundial con los pasaportes más relevantes y poderosos del mundo, y este 2023 no fue la excepción.

Según el medio Deutsche Welle, este “índice clasifica todos los pasaportes en función del número de destinos a los que sus titulares pueden acceder sin necesidad de visado”.

Y aunque la lista no tuvo mayor variación a la del año pasado, Ecuador está en el puesto 59, mientras que su vecino Colombia logró posicionarse en un puesto más arriba debido a la eliminación del visado para ir a Reino Unido.

El índice lo encabeza Japón nuevamente, este país puede acceder a 193 destinos sin visado de acceso.

El segundo puesto se lo llevan Singapur y Corea del Sur. De acuerdo a lo publicado en el portal de la firma, las dos naciones tienen acceso a 192 sitios sin visado.

Luego siguen países como Alemania y España que cuentan con 190 accesos sin visado. El cuarto lugar se lo lleva Finlandia, Italia y Luxemburgo con 189 accesos.

En el quinto puesto están los pasaportes de Austria, Dinamarca, Países Bajos y Suecia con 188 destinos sin visado.

Francia, Irlanda, Portugal y Reino Unido ocupan el sexto lugar con 187 países de libre acceso.

