Pasajeros interprovinciales viajaron tras presentar el carné de vacunación

Unidad de Noticias (I)

A partir de las 00:00 de este miércoles 12 de enero del 2022 se comenzó a solicitar el carné de vacunación a los usuarios que viajan en las compañías de transporte intra e interporvincial y de turismo del país.

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) presentó el protocolo con las nuevas disposiciones ante el Comité de Operaciones Nacional (COE) Nacional. El documento señala que el personal de transporte también debe portar el carné de vacunación.

Asimismo, en las terminales terrestres se verificará que se porte ese documento para quienes hagan uso de los diferentes espacios de esos lugares como pequeños quioscos, baños, patios de comidas o tiendas de abasto con toda clase de productos.

La mañana de hoy, en las terminales de Carcelén y Quitumbe, personal de la ANT, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) realizaron operativos para vigilar el cumplimiento de la nueva medida. La multa por no acatarla es de cuatro salarios básicos unificados, lo cual equivale a USD 1700.

Mirna Mendoza, gerente de terminales y estacionamientos de la Epmmop, indicó que un promedio de 21 000 pasajeros viaja diariamente desde las terminales interprovinciales de la capital. Allí se verificó además que en las boleterías de las compañías se solicite el certificado a quienes adquirieron los boletos para viajar a otras provincias del Ecuador.

Francisco Freire, de la empresa Caluma, que brinda servicio a varias ciudades de las provincias de Los Ríos y Bolívar, manifestó que 10 usuarios sí presentaron su documento. “Vino un joven colombiano que no cumplió con los nuevos requerimientos, no le pude vender un tiquete”.

Cristina Murillo es cajera de Nambija Internacional. Contó que los clientes que viajaron a Macas, Gualaquiza, Zamora y Yantzaza no tuvieron problemas. Lo mismo pasó con Ximena Zumba de la compañía Unión del Tungurahua. “Pedimos el documento y nadie ha tenido problemas con nosotros”.

Edwin Castro trabaja en la boletería de Transportes Ecuador. Contó que unas 20 personas sí presentaron los certificados de inmunización. A su criterio, la gente se ha ido adaptando de a poco a las nuevas disposiciones emitidas por el COE.

Para los usuarios que viajaron esta mañana a otras provincias del país, las nuevas disposiciones del COE son positivas. Aracely Maridueña se trasladó a Milagro y comentó que ya era hora de que se pida el documento de inmunización a los usuarios. “Nunca me saco la mascarilla y lo mismo le inculco a mi hijo”.

Piedad Toaquiza se fue a Latacunga para visitar a un familiar. A su criterio, los controles son necesarios para evitar los contagios. Laura Chunchana madrugó para irse a Salcedo. “El año anterior me enfermé de coronavirus y considero que hay mucha gente irresponsable que no se cuida, por eso se debe exigir el documento”.

En los controles de las unidades intervino personal de la AMT. El agente Pablo Sandoval dirigió a los uniformados que verificaron que las licencias de los choferes y matrículas se encuentren en orden. Asimismo, vieron que los conductores, azafatas y ayudantes hayan cumplido con las dosis de inoculación.

Recordó que también inspeccionaron las condiciones mecánicas de los vehículos y que el labrado de los neumáticos cumpla con los 1,6 milímetros de profundidad que exige la normativa.

Los controles del carné de vacunación corresponden a los rangos etarios desde 12 años a partir del miércoles 12 de enero del 2022. Desde los 5 a 11 años y 11 meses, desde el lunes 17. En este último caso se podrá autorizar el ingreso a quienes tenga la primera o segunda dosis.

Las autoridades dispusieron a las operadoras de transporte interprovincial, intraprovincial y turístico que soliciten a los usuarios el certificado con esquema completo, incluyendo la cédula antes de la venta de boletos y en la elaboración del listado de pasajeros. Los datos deberán coincidir entre el tiquete y el carné, el cual se deberá presentar al momento del embarque. En los casos de que dicho boleto lo compre otra persona deberá presentar el documento de vacunación del usuario del servicio de transporte.

José Sandoval, director provincial de la ANT, manifestó que brigadas de esa entidad, de hasta cinco personas, recorren aleatoriamente las boleterías de las terminales provinciales para verificar que se cumpla con las nuevas disposiciones del COE Nacional.

Las operadoras deberán establecer mecanismos de información a los usuarios sobre las medidas de prevención y los controles del documento de vacunación de forma visible, oportuna y clara. Es obligatorio hacerlo a través de carteleras, redes sociales o otros medios de difusión.

Los choferes y ayudantes no pueden permitir el embarque de los pasajeros si los datos del boleto no coinciden con los de la cédula. Las autoridades recalcaron que ninguna persona podrá viajar si no presenta la cédula de identidad y si no han sido vacunadas.