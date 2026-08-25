Ministro Luque exige a la ANT sanción para bus interprovincial en Los Ríos

La difusión de un video en redes sociales que registró la riesgosa circulación de un bus interprovincial en la provincia de Los Ríos motivó la reacción de las autoridades estatales de transporte este martes 25 de agosto de 2026.

En la grabación se observa cómo la unidad de pasajeros realizó un adelantamiento indebido en una carretera de doble sentido, quedando a escasos centímetros de impactar frontalmente contra un vehículo de carga pesada.

Video de la maniobra de bus interprovincial en Los Ríos

El material audiovisual compartido por un conductor en la plataforma X expone el instante en que el automotor de transporte público invade parte del carril contrario para rebasar a otro vehículo.

Durante el adelantamiento, la unidad queda a punto de colisionar de frente contra un tráiler que avanzaba en sentido opuesto, mientras otros vehículos particulares se encontraban transitando por el mismo tramo vial.

Presencia de personas en el exterior de la unidad en marcha

Además del adelantamiento antirreglamentario, las imágenes captadas revelan otra irregularidad cometida durante el trayecto de la unidad. En el video se aprecia a un ciudadano ubicado en la puerta de acceso del vehículo de pasajeros, manteniendo gran parte del cuerpo suspendido en el exterior mientras el automotor continuaba en pleno desplazamiento por la carretera.

Pronunciamiento del ministro Roberto Luque ante la ANT

Frente a la difusión del video, el ministro de Infraestructura y Tecnología, Roberto Luque, emitió un pronunciamiento oficial a través de su cuenta de X, en el cual calificó el hecho como inaceptable.

Luque solicitó la intervención inmediata de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) para que determine las responsabilidades pertinentes tanto para la empresa de transporte como para la persona que conducía el vehículo.

Lo que se ve en este video es inaceptable.

Detrás de esa maniobra hay vidas de ecuatorianos que solo salieron a trabajar y a producir para el país. Nadie tiene derecho a ponerlas en riesgo.

La @ANT_ECUADOR debe actuar con todo el peso de la ley: contra la cooperativa y contra el… https://t.co/cwdtj5bFIx — Roberto Luque (@RobertoLuqueN) August 25, 2026

El funcionario remarcó que la entidad reguladora debe aplicar la normativa con rigor frente a este tipo de incidentes, señalando que detrás de la maniobra existían vidas de personas que salieron a trabajar, por lo que no se tolerará que se ponga en riesgo la seguridad de quienes transitan por la red vial del país.

Identificación de la cooperativa y reclamos ciudadanos

Tras la viralización de las imágenes, diversos usuarios de redes sociales demandaron la aplicación de medidas disciplinarias severas para el chofer de este bus interprovincial en Los Ríos, planteando incluso el retiro de la licencia de conducir ante la imprudencia cometida en la vía.

Preguntas frecuentes sobre la sanción para bus interprovincial en Los Ríos que exige el Ministro Luque a la ANT

❓ ¿Qué infracción cometió el conductor del bus interprovincial en Los Ríos?

Rebasó en una vía de doble sentido, invadió el carril contrario y casi colisiona contra un tráiler.

La maniobra quedó registrada en un video difundido por usuarios en redes sociales.

❓ ¿A qué cooperativa de transporte pertenece la unidad involucrada?

A la cooperativa de transporte Caluma.

El logotipo y distintivos de la unidad fueron identificados en las imágenes viralizadas en plataformas digitales.

❓ ¿Qué exigió el ministro Roberto Luque a la Agencia Nacional de Tránsito (ANT)?

Actuar con todo el peso de la ley y establecer responsabilidades contra la cooperativa y el chofer.

La autoridad ministerial calificó la acción como inaceptable al poner en riesgo la vida de los ocupantes de las vías.

❓ ¿Qué otra irregularidad se observó en el vehículo durante el trayecto?

Una persona viajaba con gran parte del cuerpo fuera de la puerta mientras el bus estaba en movimiento.

El hecho fue captado en el mismo video donde se evidencia el adelantamiento indebido en carretera.

❓ ¿Qué medidas piden los usuarios de redes sociales tras la difusión del video?

Sanciones para el conductor y el retiro de su licencia de conducir.

Los internautas señalaron que la maniobra imprudente estuvo a centímetros de desencadenar un siniestro vial.

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