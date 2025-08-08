El Ministerio de Ambiente de Ecuador (Maate) restringió algunos accesos del Parque Nacional Cayambe-Coca durante 45 días.

El Maate informó, a través de un comunicado difundido este viernes 8 de agosto de 2025, que los visitantes al Parque Nacional Cayambe-Coca tendrán restringidos los accesos a los senderos que conducen al Glaciar Hermoso y la Laguna Verde.

La Cartera de Estado justificó su decisión en que estos lugares registran una importante acumulación de nieve.

La medida se tomó en coordinación con el GAD Municipal y el Cuerpo de Bomberos de Cayambe.

Restricción se mantendrá durante 45 días

La restricción a las zonas turísticas se aplica desde este viernes 8 de agosto y regirá por 45 días. En este tiempo, las autoridades analizarán las condiciones climáticas para determinar si se levanta la limitación al parque.

El acceso al resto de la reserva será normal. El Ministerio de Turismo recomendó hacerlo a través de operadoras y guías certificados.

📌 COMUNICADO | El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica informa a turistas y visitantes que realizan actividades de montaña en el Parque Nacional Cayambe-Coca. ⤵️ pic.twitter.com/kwseslQujt — Min. de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (@Ambiente_Ec) August 8, 2025

Recomendaciones para actividades de alta montaña en esta época

La institución pública emitió una serie de recomendaciones para quienes realizarán actividades de montaña en esta época seca.

Estos consejos fueron trabajados con el Club de Andinismo de la Universidad Central del Ecuador:

Acude con ropa y equipo adecuado para cada actividad. Utiliza calzado de caña alta y labrado robusto. Lleva gorros, bloqueador solar, bufandas, guantes, linternas y un botiquín

para cada actividad. Utiliza calzado de caña alta y labrado robusto. Lleva gorros, bloqueador solar, bufandas, guantes, linternas y un botiquín Ve acompañado ; realiza ascensos en grupo, con personal calificado y experimentado

; realiza ascensos en grupo, con personal calificado y experimentado Planifica e investiga la zona , el terreno y las condiciones climáticas

, el terreno y las condiciones climáticas Comunícate de forma recurrente con tus familiares y amigos sobre el itinerario que realizarás

