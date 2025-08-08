Este lunes 11 de agosto de 2025 será feriado nacional en conmemoración del Primer Grito de Independencia del 10 de agosto de 1809. Como establece la ley ecuatoriana, cuando un feriado cae en fin de semana, se traslada al viernes previo o lunes siguiente. En este caso, al caer sábado, el descanso se pasa al día lunes, permitiendo un fin de semana extendido en todo el país.

El Primer Grito de Independencia marcó el inicio del proceso libertario en Ecuador y es considerado uno de los hitos más importantes de la historia nacional. La fecha recuerda la rebelión de los quiteños contra el dominio español, que sentó las bases para la posterior independencia del país.

Los feriados nacionales que aún restan en 2025

Después de este fin de semana largo, en Ecuador quedan cinco feriados nacionales más hasta que termine el año:

Independencia de Guayaquil:

Miércoles 9 de octubre , se traslada al viernes 11 de octubre .

, se traslada al . Día de los Difuntos:

Domingo 2 de noviembre , se traslada al viernes 1 de noviembre .

, se traslada al . Independencia de Cuenca:

Lunes 3 de noviembre , se mantiene ese día.

, se mantiene ese día. Navidad:

Miércoles 25 de diciembre, no se traslada.

Estos días de descanso están definidos por el Código del Trabajo y la Ley Orgánica del Servicio Público, con base en las reformas publicadas en el Registro Oficial No. 906 del 20 de diciembre de 2016.

El calendario oficial de feriados lo emite el Ministerio de Turismo, que también promueve actividades para dinamizar el turismo interno durante estos días no laborables.

Los traslados buscan incentivar el turismo y la economía local

La política de mover ciertos feriados al viernes o lunes más cercano tiene como objetivo fomentar el turismo interno y dinamizar la economía en distintas regiones del país.

El Ministerio de Turismo ha respaldado esta medida como una forma de generar ingresos en sectores clave como el alojamiento, la gastronomía y el transporte.