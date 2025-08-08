Durante el feriado del 10 de agosto, miles de personas planean viajar por las principales carreteras del país. Por eso, conocer el estado de las vías resulta clave para evitar contratiempos y organizar las salidas con tiempo.

Más noticias

Estado de las vías y días de descanso por el feriado del 10 de agosto

El 10 de agosto cae en domingo. Por eso, según la Ley de Feriados, el asueto se traslada al lunes 11. Ecuador tendrá así tres días seguidos de descanso: sábado 9, domingo 10 y lunes 11 de agosto.

Ante el aumento previsto del tráfico, el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 emitió un informe nacional sobre las condiciones viales. El reporte, publicado el viernes 8 de agosto, advierte sobre deslizamientos, socavones y restricciones en distintos tramos del país.

Vías con restricciones, deslizamientos y socavones en Ecuador

Varias provincias presentan rutas con paso parcial o cierres totales. Entre las más afectadas se encuentran Azuay, Loja, El Oro, Cotopaxi, Chimborazo, Napo y Morona Santiago:

Azuay : La vía Cuenca–Molleturo–Naranjal tiene más de diez tramos con paso restringido. También hay alertas en los accesos hacia Machala y Macas.

: La vía tiene más de diez tramos con paso restringido. También hay alertas en los accesos hacia Machala y Macas. Cotopaxi : Las rutas Latacunga–Pujilí–La Maná y Zumbahua–Latacunga registran hundimientos y deslizamientos.

: Las rutas y registran hundimientos y deslizamientos. Chimborazo : El tramo Riobamba–Cebadas–Macas solo permite circulación de vehículos livianos y buses.

: El tramo solo permite circulación de vehículos livianos y buses. El Oro : Vías como Balsas–Marcabelí , Piñas–Portovelo y Zaruma–Atahualpa operan con un carril habilitado.

: Vías como , y operan con un carril habilitado. Loja : Más de diez rutas tienen restricciones por derrumbes, socavones y pasos provisionales.

: Más de diez rutas tienen restricciones por derrumbes, socavones y pasos provisionales. Napo y Morona Santiago: Algunas vías, como Baeza–Lago Agrio y El Reventador–Y de Baeza, permanecen cerradas. Otras admiten solo vehículos pequeños o funcionan con horarios.

Esta información le puede interesar: Operativo de seguridad por el feriado del 10 de Agosto incluye 55 000 policías

Vías habilitadas

El ECU 911 también confirmó que varias rutas clave no presentan afectaciones:

En Pichincha y Sierra norte: Quito–Machachi , Quito–Calacalí , Quito–Guayllabamba , Quito–Cayambe , Alóag–Santo Domingo , Calacalí–San Miguel de los Bancos , San Miguel–Las Mercedes , Guayllabamba–Tabacundo , Pifo–Papallacta , Pintag–Pifo

y Sierra norte: , , , , , , , , , En la Amazonía: Tena–Baeza, Tena–Ahuano, Tena–Misahuallí, Tena–Loreto, Tena–Archidona, Puerto Napo–Ahuano, Y de Narupa–Archidona, Y de Narupa–Loreto, Coca–Loreto, Coca–Dayuma, Joya de los Sachas–Lago Agrio, Coca–Joya de los Sachas (habilitada con variante en km 15)

MTOP despliega contingente para atender emergencias viales

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) activó un operativo nacional para cubrir la Red Vial Estatal (RVE) durante los tres días del feriado. Las acciones arrancaron el 8 de agosto y finalizarán el lunes 11.

El ministro Roberto Luque dispuso el despliegue de 183 funcionarios, entre técnicos y operadores, junto con 213 equipos camineros (volquetas y retroexcavadoras) y 19 patrullas de camino. Las microempresas viales complementan la cobertura en puntos estratégicos.

El reporte del MTOP señala cinco tramos con restricciones adicionales:

Chimborazo : vía Tixán–Alausí , sector Casual

: vía , sector Casual Loja : puente Capulí, tramo redondel Belén–Capulí

: puente Capulí, tramo Napo : vía El Chaco–Sucumbíos , inhabilitada en el puente sobre el río Loco

: vía , inhabilitada en el puente sobre el río Loco Y de Papallacta–Cuyuja–Y de Baeza : paso controlado en horarios definidos

: paso controlado en horarios definidos Y de Baeza–Lago Agrio (E45): restricción para vehículos pesados

El MTOP trabaja junto a la ANT, la CTE y otras entidades de control. También habilitó contactos provinciales para consultas sobre el estado vial.

Las autoridades piden respetar los límites de velocidad, la señalización y no arrojar basura en las carreteras. Estas acciones previenen emergencias como taponamientos, socavones y derrumbes.

Recomendaciones para viajar en el feriado del 10 de agosto

Verifique el estado actualizado de las vías en www.ecu911.gob.ec antes de salir.

en www.ecu911.gob.ec antes de salir. Circule con precaución , sobre todo en zonas montañosas y de clima variable .

con , sobre todo en zonas y de . Respete la señalización , los desvíos y las indicaciones de los equipos de control .

, los desvíos y las de los de . Considere rutas alternas si su trayecto incluye zonas con paso restringido o cierre total.