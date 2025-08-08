Durante el feriado nacional del 10 de Agosto, la Policía de Ecuador activará un operativo de seguridad bajo la campaña denominada Feriado con Acción y Compromiso.

El despliegue se iniciará a las 12:00 de este viernes, 8 de agosto, y se extenderá hasta las 06:00 del martes 12 de agosto de 2025.

Detalles del operativo de seguridad por el feriado del 10 de Agosto

La Policía informó que 55 174 servidores policiales estarán desplegados a escala nacional. La estrategia contempla la activación de los tres subsistemas de la Policía: preventivo, investigativo e inteligencia.

La logística incluye el respaldo logístico de cuatro aeronaves, 73 unidades móviles de atención ciudadana, 17 ambulancias, 6 883 motocicletas y 4 201 patrulleros. Estas se encontrarán en puntos estratégicos para reforzar los patrullajes preventivos.

Control de tránsito durante los días de descanso

En cuanto al control de tránsito, 1 996 efectivos llevarán a cabo operativos en terminales terrestres, así como en los principales ejes viales del país.

En las jornadas se incluirán revisión técnica vehicular, control de documentos, listas de pasajeros, pruebas de alcoholemia, y verificación del uso de casco y cinturón de seguridad.

De acuerdo con la Policía, además, se busca prevenir delitos, violencia y siniestros de tránsito. La institución trabajará con otras instancias, como el Servicio Integrado ECU 911, la Secretaría de Gestión de Riesgos, la Agencia Nacional de Tránsito, entre otras.

Medidas de seguridad durante el feriado

La ciudadanía debe utilizar parqueaderos seguros, revisar el estado mecánico del vehículo antes de viajar, respetar las señales de tránsito y evitar el consumo de alcohol mientras se conduce.

Del mismo modo, es indispensable que quienes salgan de sus hogares pueden solicitar a la Policía visitas periódicas domiciliarias o el servicio de traslado de valores. Este último servicio es en caso de realizar transacciones bancarias de altas sumas.

También está disponible la opción de activación del botón de seguridad a través de la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) más cercana.