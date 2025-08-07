El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) informó que las costas continentales e insulares de Ecuador tendrán aguaje durante el feriado del 10 de Agosto.

Inocar advierte olas de más de 2 metros en Ecuador

El difundió su último boletín sobre las condiciones de oleaje que tendrán las costas continental e insular entre el viernes 8 y lunes 11 de agosto de 2025.

Según el reporte, se espera una fase de aguaje con mar agitado durante algunos de estos días.

Las olas superarán los dos metros de altura en algunas provincias. El arribo de las olas ser dará desde el suroeste del Pacífico.

Oleaje para el viernes 8 de agosto

El viernes 8 de agosto, las condiciones del mar serán moderadas:

Costa continental

Esmeraldas: olas con una altura entre 0,60 y 1,80 metros

olas con una altura entre 0,60 y 1,80 metros Manabí: olas con una altura entre 0,60 y 1,90 metros

olas con una altura entre 0,60 y 1,90 metros Santa Elena y Guayas: olas con una altura entre 0,60 y 2,00 metros

olas con una altura entre 0,60 y 2,00 metros El Oro: olas con una altura entre 0,40 y 0,80 metros

Costa insular

Oeste de Galápagos: olas con una altura entre 1,20 y 2,00 metros

olas con una altura entre 1,20 y 2,00 metros Sur de Galápagos: olas con una altura entre 1,30 y 2,10 metros

Aguaje entre el 9 y 11 de agosto

El Instituto advirtió que durante el sábado 9 y el lunes 11 de agosto, las costas de Ecuador tendrán aguaje, por lo que se prevé un mar agitado:

Costa continental

Esmeraldas: olas con una altura entre 0,60 y 1,80 metros

olas con una altura entre 0,60 y 1,80 metros Manabí: olas con una altura entre 0,60 y 1,80 metros

olas con una altura entre 0,60 y 1,80 metros Santa Elena y Guayas: olas con una altura entre 0,60 y 1,90 metros

olas con una altura entre 0,60 y 1,90 metros El Oro: olas con una altura entre 0,40 y 0,90 metros

Costa insular

Oeste de Galápagos: olas con una altura entre 1,20 y 2,00 metros

olas con una altura entre 1,20 y 2,00 metros Sur de Galápagos: olas con una altura entre 1,10 y 2,00 metros

El período de las olas para estas provincias será de 17 y 18 segundos

En mar abierto, las olas alcanzarán hasta los 2,16 metros en el continente y los 2,00 metros en Galápagos.

Estado del mar

El Inocar informó que cuando el estado del mar es moderado significa que la amenaza tiene un nivel medio, es decir, hay una presencia de oleaje mayor a lo normal.

El #Inocar informa que se prevé el arribo de un #oleaje proveniente del Suroeste en la costa continental e insular del #Ecuador.



➡️ 8 de agosto: se mantendrán condiciones de mar #moderado.



➡️ Del 9 al 11, durante la fase de #aguaje se espera un estado de mar #agitado. pic.twitter.com/Oj1zkD1pv1 — INOCAR (@inocarec) August 7, 2025

Mientras que cuando el mar se encuentra agitado, las olas medias y altas vienen con mayor energia. Es posible la presencia de corrientes de resaca en zona de rompientes.

Por ello, las autoridades recomendaron a los moradores y visitantes de estas zonas tomar precauciones.

