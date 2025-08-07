El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) informó que las costas continentales e insulares de Ecuador tendrán aguaje durante el feriado del 10 de Agosto.
Inocar advierte olas de más de 2 metros en Ecuador
El difundió su último boletín sobre las condiciones de oleaje que tendrán las costas continental e insular entre el viernes 8 y lunes 11 de agosto de 2025.
Según el reporte, se espera una fase de aguaje con mar agitado durante algunos de estos días.
Las olas superarán los dos metros de altura en algunas provincias. El arribo de las olas ser dará desde el suroeste del Pacífico.
Oleaje para el viernes 8 de agosto
El viernes 8 de agosto, las condiciones del mar serán moderadas:
Costa continental
- Esmeraldas: olas con una altura entre 0,60 y 1,80 metros
- Manabí: olas con una altura entre 0,60 y 1,90 metros
- Santa Elena y Guayas: olas con una altura entre 0,60 y 2,00 metros
- El Oro: olas con una altura entre 0,40 y 0,80 metros
Costa insular
- Oeste de Galápagos: olas con una altura entre 1,20 y 2,00 metros
- Sur de Galápagos: olas con una altura entre 1,30 y 2,10 metros
Aguaje entre el 9 y 11 de agosto
El Instituto advirtió que durante el sábado 9 y el lunes 11 de agosto, las costas de Ecuador tendrán aguaje, por lo que se prevé un mar agitado:
Costa continental
- Esmeraldas: olas con una altura entre 0,60 y 1,80 metros
- Manabí: olas con una altura entre 0,60 y 1,80 metros
- Santa Elena y Guayas: olas con una altura entre 0,60 y 1,90 metros
- El Oro: olas con una altura entre 0,40 y 0,90 metros
Costa insular
- Oeste de Galápagos: olas con una altura entre 1,20 y 2,00 metros
- Sur de Galápagos: olas con una altura entre 1,10 y 2,00 metros
El período de las olas para estas provincias será de 17 y 18 segundos
En mar abierto, las olas alcanzarán hasta los 2,16 metros en el continente y los 2,00 metros en Galápagos.
Estado del mar
El Inocar informó que cuando el estado del mar es moderado significa que la amenaza tiene un nivel medio, es decir, hay una presencia de oleaje mayor a lo normal.
Mientras que cuando el mar se encuentra agitado, las olas medias y altas vienen con mayor energia. Es posible la presencia de corrientes de resaca en zona de rompientes.
Por ello, las autoridades recomendaron a los moradores y visitantes de estas zonas tomar precauciones.
