El Ministerio de Turismo informó este viernes 8 de agosto de 2025 cómo se aplicará el Impuesto al Valor Agregado (IVA) durante los días del feriado por el Primer Grito de Independencia.

Más noticias

IVA se mantendrá en el 15% durante el feriado del 10 de Agosto

La Cartera de Estado emitió un comunicado la tarde de este viernes en el que aclaró cómo se aplicará el IVA en Ecuador en este asueto.

La entidad indicó que en esta ocasión no se aplicará la reducción de la tarifa del IVA. Por lo que el impuesto se mantendrá en el 15% y no bajará al 8% como en feriados anteriores.

Turismo explicó que para proceder con este beneficio para el sector es necesaria la expedición del Reglamento General de aplicación de la Ley para el Fortalecimiento de Áreas Protegidas.

A esta fecha, esta reglamentación está en elaboración, dentro de los tiempos previstos, manifestó la institución pública.

Atención📍Información importante para el sector turístico. #ElNuevoEcuador🇪🇨 pic.twitter.com/4e1GM5eOkc — Ministerio de Turismo Ecuador 🇪🇨 (@TurismoEc) August 8, 2025

Sector turístico espera una activación económica de 6 millones de dólares

El sector turístico estaba atento a la decisión del Gobierno sobre la reducción del IVA durante el feriado del 10 de Agosto. Sin embargo, Mateo Estrella, ministro de Turismo, aclaró que no se puede aplicar el beneficio debido a que la nueva normativa sigue en preparación.

El funcionario explicó que el actual reglamento permite únicamente la reducción del IVA durante 12 días anuales.

Se espera que con el nuevo reglamento esta restricción se elimine.

El Ministro afirmó que desde la cartera de Estado se informó esta medida de forma oportuna a las organizaciones turísticas del país.

El sector prevé una activación económica de unos 6 millones de dólares durante este asueto. El feriado comienza este sábado 9 y finaliza el lunes 11 de agosto.

Te recomendamos