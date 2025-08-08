Para el feriado, Netflix tiene un top 10 de películas que están liderando la plataforma y que son perfectas para disfrutar durante estos días de descanso.

Aquí te presentamos las producciones más destacadas que están en el radar de los suscriptores:

‘Happy Gilmore 2’

La secuela del clásico de comedia deportiva llegó a Netflix el 25 de julio de 2025. Adam Sandler regresa como el carismático golfista Happy Gilmore, ahora viudo y con la misión de regresar al golf profesional para pagar la escuela de ballet de su hija. La película mezcla humor, deporte y nuevos personajes, incluyendo apariciones de figuras reconocidas del golf profesional.

‘Mi año en Oxford’

Un drama romántico que ha generado gran expectativa desde su estreno el 1 de agosto. Protagonizada por Sofía Carson, sigue la historia de Anna, una joven estudiante de Nueva York que se muda a Oxford para un posgrado y se ve enfrentada a un intenso romance que trastoca sus planos de vida. Muy comentada en redes sociales por su mezcla de comedia y drama.

‘Gladiador II’

La secuela del épico Gladiador, disponible desde el 30 de julio de 2025. Esta vez, la historia sigue a Lucio, un adulto marcado por la tragedia de su infancia. La película se caracteriza por su tono oscuro, fuerte dramatismo y escenas intensas dentro del Coliseo Romano, con un reparto estelar que incluye a Paul Mescal, Pedro Pascal y Denzel Washington.

‘Rampage: Devastación’

Película de acción y ciencia ficción con Dwayne Johnson, basada en el popular videojuego de los 80. Trata sobre animales mutados que destruyen Chicago y la lucha por detenerlos. Perfecta para los fanáticos de la adrenalina y los efectos visuales espectaculares.

‘Las guerreras del K-pop’

Una película animada de fantasía y comedia musical del 2025, que sigue a tres superestrellas del K-pop que llevan una doble vida como cazadoras de demonios. Se estrenó el 20 de junio y ha recibido críticas favorables por su combinación de acción, música y cultura pop.

‘Happy Gilmore’

La película original que llevó a la fama a Adam Sandler en su papel de golfista con actitud explosiva, aún disponible en Netflix para quienes quieran revivir esta comedia deportiva clásica.

‘Perdido en la montaña’

Basada en la historia real de Donn Fendler, un niño que sobrevivió nueve días perdido en los bosques de Maine. Estrenada en 2024 y llegada a Netflix en 2025, la película se ha colocado en los primeros lugares de visualización por su intenso relato de supervivencia.

‘Una mujer normal’

Cuando una enfermedad no identificada comienza a poner su vida de cabeza, una mujer de la alta sociedad debe desvelar el misterio antes de perderse a sí misma.

‘Quiebre’

Similar a “Una mujer normal”, es un título que aparece en el top pero sin amplia disponibilidad de información detallada, lo que sugiere que podría tratarse de una película emergente o de menor perfil que ha captado la atención de la audiencia.

‘El muro negro’

Cuando un misterioso muro rodea su edificio de la noche a la mañana, Tim y Olivia deben unirse a sus vecinos… para escapar con vida.