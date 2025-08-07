Charlize Theron es una estrella. La conocemos por ‘El Abogado del Diablo‘, ‘Monster‘ y ‘Mad Max’.

Tiene un Oscar. Su melena rubia la identifica. Pero hay más que fama. Su historia es fuerte y aquí te la contamos.

De un crimen familiar a Hollywood

Fue modelo y bailarina antes de ser actriz

Charlize nació en Sudáfrica y estudió ballet clásico. Incluso soñaba con ser bailarina profesional, pero una lesión en la rodilla la obligó a cambiar de rumbo. Su carrera como actriz empezó por casualidad cuando hizo una escena en un banco en Los Ángeles porque no le querían cambiar un cheque.

Es activista comprometida

Fundó la Charlize Theron Africa Outreach Project, que apoya a jóvenes africanos en la lucha contra el VIH/SIDA. Su activismo es constante, discreto y con impacto real.

Su historia familiar es impactante

A los 15 años, su madre mató a su padre en defensa propia tras años de violencia doméstica. Charlize ha hablado del trauma con mucha honestidad y cómo eso marcó su vida.

Aprendió inglés viendo televisión

Su lengua materna es el afrikáans. Aprendió inglés viendo televisión y películas estadounidenses, lo que demuestra su autodisciplina y determinación desde joven.

Es madre por adopción

Adoptó a sus dos hijos y ha sido muy abierta sobre su maternidad, incluyendo el apoyo a su hija trans. Defiende los derechos LGBTIQ+ con firmeza y desde lo personal.

Es una de las pocas actrices que no teme romper con el glamour

Se ha rapado el cabello, subido de peso, desfigurado físicamente para un papel. No le teme a “no verse linda” en pantalla si eso exige el personaje.

Produce sus propias películas

Tiene su propia productora, Denver and Delilah, con la que ha impulsado historias donde las mujeres son protagonistas con agencia real (‘Atomic Blonde’, ‘Tully’, ‘Monster’, ‘Bombshell’).

Rechazó el rol de Wonder Woman

Se le ofreció interpretar a Wonder Woman en la versión dirigida por George Miller (antes de la de Patty Jenkins), pero lo rechazó. Aun así, terminó siendo una heroína de acción en ‘Mad Max’ y ‘The Old Guard‘.

No le teme a hablar claro

Es conocida por ser directa en sus entrevistas, sin caer en lo políticamente correcto. Ha criticado el sexismo en la industria y las brechas salariales entre actores y actrices.

