La nueva adaptación de ‘La guerra de los mundos‘, protagonizada por Ice Cube y disponible en Prime Video desde el 30 de julio de 2025, ha logrado un récord difícil de igualar: un 0% en Rotten Tomatoes.

La cinta, dirigida por Rich Lee y producida por Patrick Aiello y Timur Bekmambetov, ha desatado una ola de críticas demoledoras que coinciden en algo: esta podría ser la peor adaptación jamás hecha del clásico de H.G. Wells.

Sin embargo, lejos de pasar desapercibida, la película se ha convertido en un fenómeno viral por “todas las razones equivocadas”.

Fracaso total… y éxito viral

Bekmambetov, pionero del subgénero “screenlife” con títulos como ‘Unfriended‘ y ‘Searching‘, apostó esta vez por una narrativa completamente desarrollada a través de pantallas: ordenadores, móviles y tablets.

La intención era replicar el impacto de la transmisión radial de Orson Welles en 1938, pero con los dispositivos digitales como nuevo “medio natural”.

El género screenlife narra la historia a través de pantallas de dispositivos como computadoras, celulares o tablets.

Cuando la forma supera (mal) al fondo

En la historia, Ice Cube interpreta a Will Radford, un agente de ciberseguridad que sospecha de una conspiración gubernamental tras un ataque misterioso.

No obstante, la trama ha quedado relegada frente a una ejecución que muchos califican de fallida.

El crítico Peter Deburge (Variety) apunta a un guion deficiente, ritmo torpe y un product placement excesivo que convierte la película en “un anuncio de larga duración de todo lo que vende Amazon”.

Ed Power, del Daily Telegraph, describió la interpretación de Ice Cube como “incómoda”, mientras que Giant Freakin Robot la etiquetó directamente como “la peor adaptación” del clásico literario.

La falta de interacción entre los actores, que nunca comparten escena físicamente, ha sido otro de los puntos más cuestionados.

En el top 10 de Prime Video

Pese a todo, ‘War of the Worlds’ (2025) se ha posicionado entre lo más visto de Prime Video en varios países. ¿La razón?

La curiosidad colectiva de ver hasta qué punto una producción puede salir mal.

Críticos como Adam Does Movies aseguran que “tuvo que esforzarse mucho para ser tan mala”, mientras que Austin Burke la ubica “en contienda para peor película de la década”.

Al parecer, esta versión de ‘La guerra de los mundos’ no será recordada por revolucionar el cine, sino por convertirse en el nuevo ejemplo de que, en tiempos de streaming y redes sociales, incluso el desastre puede ser un éxito.

