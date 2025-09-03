El alcalde de Nobol, Marvin Santiago Salas Cercado, murió este miércoles 3 de septiembre de 2025 a los 42 años. El Municipio del cantón, ubicado en la provincia del Guayas, confirmó la noticia a través de sus redes sociales.

Salas alcanzó la Alcaldía en las elecciones de 2023 con el movimiento Revolución Ciudadana.

Medios locales detallan que lideró proyectos de infraestructura vial, servicios básicos y programas sociales que buscaban mejorar las condiciones de vida en Nobol.

El Municipio destacó su trabajo en un comunicado, donde lo describió como un dirigente con “liderazgo, compromiso y dedicación al servicio de la comunidad”.

Además, informó que en las próximas horas dará a conocer los actos oficiales para rendir homenaje a su memoria.

Aunque no se detallaron las causas de su muerte, allegados conocían que enfrentaba una enfermedad que deterioró su salud en los últimos meses.

Mensajes desde el Municipio

El mensaje oficial de la Alcaldía resaltó que el alcalde deja un legado imborrable en el cantón.

En el texto se expresó que la comunidad recordará su entrega y la manera en que asumió cada proyecto durante su gestión.

El anuncio generó conmoción entre los habitantes, quienes recibieron la noticia a través de los canales institucionales y de medios locales que replicaron el comunicado municipal.

Reacciones tras la muerte de Marvin Salas

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, publicó un mensaje en su cuenta de X: “Luchaste como un guerrero y diste pelea hasta el final. Hoy nos duele despedirte, querido amigo y compañero Marvin Salas, alcalde de Nobol. Mi abrazo solidario a su familia, a sus amigos y a su gente. Qué tristeza su partida”.

En la Asamblea Nacional, el presidente del Legislativo, Niels Olsen, pidió un minuto de silencio en memoria de Salas durante la sesión de este miércoles 3 de septiembre de 2025. Los legisladores acogieron el gesto y rindieron homenaje al alcalde de Nobol.