La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, realizó un operativo en el marco de una investigación por presunto peculado, en el que detuvieron al Alcalde de Pujilí.

Caso Ornato Municipal

Este jueves 7 de agosto, la Policía Nacional ejecutó un operativo en tres provincias en el marco de una investigación por supuesto peculado. Las provincias intervenidas fueron Pichincha, Cotopaxi y Tungurahua.

En esta investigación se indaga la posible adjudicación irregular de obras en la gestión del alcalde de Pujilí, José A.C.

En este operativo, la Policía Nacional llevó a cabo allanamientos en el GAD de Pujilí y en domicilios de funcionarios municipales y otras personas investigadas por el mismo delito.

Además, se allanó la vivienda del Alcalde de Pujilí en Cotopaxi, en donde se procedió con la detención de José Alcides A.C.

Este operativo continúa en ejecución; sin embargo, ya se han recogido indicios que permitan llevar a cabo las investigaciones.

Entre ellos están:

Memorias externas

Computadoras

Comprobantes de depósitos

Documentos

Teléfonos celulares

Ministro del Interior se pronunció

El ministro del Interior, John Reimberg, también se pronunció esta mañana y señaló que el Alcalde de Pujilí había sido denunciado por peculado, por lo que se procedió a su detención.

En total, en este operativo se allanaron 20 domicilios.

Además de la detención del Alcalde, 13 funcionarios más del GAD de Pujilí fueron detenidos. Así como tres personas naturales y una funcionaria pública.

El operativo continúa en desarrollo y se anunciarán sus resultados. Las pruebas conseguidas pasarán a investigación y serán presentadas como pruebas para este caso que investiga un supuesto peculado en la adjudicación de obras.

