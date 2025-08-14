El 14 de agosto de 2014, el Bloque de Seguridad realizó allanamientos en Durán, ese mismo día el alcalde, Luis Chonillo, salió del país y no ha vuelto.

Más noticias

Alcalde de Durán maneja el Municipio desde el exterior

Este 14 de agosto de 2025, se cumplió un año desde que Luis Chonillo abandonó el Ecuador, en medio de las investigaciones de la Policía por actividades ilícitas.

El Alcalde ha estado manejando la gestión municipal solamente vía telemática, mientras que en territorio se encuentra solamente la vicealcaldesa Alexandra Arévalo.

Oficialmente, el Municipio señala que no se ha detenido la gestión del Alcalde pero varios problemas la afectan, sobre todo el de la inseguridad.

En su momento, se dijo que le viaje de Chonillo era para precautelar su seguridad.

Fiscalía abrió una investigación previa contra Luis Chonillo

La Fiscalía General del Estado inició el 2 de julio de 2025 una investigación previa contra el alcalde de Durán, Luis Chonillo, por supuesta delincuencia organizada.

La decisión se tomó luego de que el Tribunal de Garantías Penales Especializado en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado dispusiera a la institución iniciar indagaciones, tras múltiples menciones del nombre del funcionario durante el juicio contra Julio Martínez Alcívar, alias ‘Negro Tulio’, y otros 16 sentenciados.

La orden fue parte del fallo emitido el lunes 30 de junio de 2025 en Quito, al cierre de la audiencia en la que el tribunal condenó a 17 personas a penas de entre 10 y 13 años de prisión por el delito de delincuencia organizada, tipificado en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Luis Chonillo rechaza los señalamientos y niega vínculos con el crimen

Antes del pronunciamiento oficial de la Fiscalía, Luis Chonillo difundió un comunicado en el que rechazó cualquier nexo con organizaciones delictivas. “Nunca he tenido relación con actividades criminales”, aseguró.

El Alcalde señaló que los señalamientos se basan en “especulaciones sin fundamento” y que ha colaborado permanentemente con las autoridades.

Chonillo también indicó que está dispuesto a comparecer ante la justicia si así se lo requiere y reiteró que su gestión se ha enfocado en combatir la inseguridad y mejorar los servicios en Durán.

Te recomendamos