Fecha de publicación: 16 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de noviembre de 2026

El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) difundió el pronóstico de pleamares para la costa ecuatoriana y la región Insular entre el martes 17 y el jueves 19 de noviembre de 2026. La tabla incluye los horarios y las alturas máximas del mar en siete puertos del país.

Guayaquil tendrá los niveles más altos durante este periodo. El pronóstico señala una pleamar de 3,84 metros a la 01:43 del jueves 19 de noviembre. En Esmeraldas, el nivel máximo llegará a 2,98 metros el martes 17, a las 21:28.

El Inocar advierte que la coincidencia de pleamares con lluvias intensas, oleaje u otras condiciones puede elevar el nivel del mar y provocar inundaciones en zonas costeras y estuarios.

Guayaquil tendrá las pleamares más altas

La tabla del Inocar contempla estos horarios para el puerto de Guayaquil, en la provincia del Guayas:

Martes 17: 12:14, con una altura de 3,50 metros.

12:14, con una altura de 3,50 metros. Miércoles 18: 00:46, con 3,79 metros; y 13:16, con 3,49 metros.

00:46, con 3,79 metros; y 13:16, con 3,49 metros. Jueves 19: 01:43, con 3,84 metros; y 14:20, con 3,59 metros.

El nivel máximo del periodo corresponde a la madrugada del jueves. La altura prevista supera los registros de los otros puertos incluidos en el pronóstico.

Horarios de pleamar en Esmeraldas, Manta y Santa Elena

En Esmeraldas, el Inocar prevé dos pleamares por día. El martes 17, los niveles llegarán a 2,40 metros a las 08:44 y a 2,98 metros a las 21:28. El miércoles 18, las alturas serán de 2,34 metros a las 09:47 y 2,55 metros a las 22:27. Para el jueves 19, el pronóstico señala 2,36 metros a las 10:55 y 2,64 metros a las 23:25.

En Manta, Manabí, las alturas previstas serán:

17 de noviembre: 1,98 metros a las 08:50 y 2,15 metros a las 21:36.

1,98 metros a las 08:50 y 2,15 metros a las 21:36. 18 de noviembre: 1,95 metros a las 09:57 y 2,18 metros a las 22:36.

1,95 metros a las 09:57 y 2,18 metros a las 22:36. 19 de noviembre: 1,98 metros a las 11:07 y 2,26 metros a las 23:34.

En La Libertad, Santa Elena, el nivel máximo del periodo llegará a 1,98 metros el jueves 19, a las 23:37. El martes, las pleamares alcanzarán 1,67 metros a las 08:53 y 1,89 metros a las 21:42. El miércoles, los niveles serán de 1,65 metros a las 10:05 y 1,92 metros a las 22:41.

Galápagos y Puerto Bolívar también tienen horarios previstos

El pronóstico incluye los puertos de Santa Cruz y San Cristóbal, en Galápagos. En Santa Cruz, la pleamar más alta del periodo llegará a 1,61 metros el jueves 19, a las 22:31. En San Cristóbal, el máximo alcanzará 1,62 metros ese mismo día, a las 22:32.

En Puerto Bolívar, provincia de El Oro, el Inocar prevé una altura máxima de 2,42 metros el miércoles 18, a las 23:26. Para el martes 17, la tabla señala 2,14 metros a las 09:43 y 2,39 metros a las 22:23. El jueves 19, la pleamar de las 12:08 alcanzará 2,20 metros.

Coincidencia de pleamares y lluvias puede elevar el nivel del mar

El Inocar señala que las alturas de la tabla corresponden a los máximos niveles previstos en los principales puertos y expresa los valores en metros, con horarios locales.

La entidad advierte que las pleamares pueden incrementar el riesgo de inundaciones cuando coinciden con lluvias intensas, oleaje u otras condiciones que elevan el nivel del mar. Este efecto puede presentarse en zonas costeras y estuarios.

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