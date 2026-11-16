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El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) difundió el pronóstico de pleamares para la costa ecuatoriana y la región Insular entre el martes 17 y el jueves 19 de noviembre de 2026. La tabla incluye los horarios y las alturas máximas del mar en siete puertos del país.
Guayaquil tendrá los niveles más altos durante este periodo. El pronóstico señala una pleamar de 3,84 metros a la 01:43 del jueves 19 de noviembre. En Esmeraldas, el nivel máximo llegará a 2,98 metros el martes 17, a las 21:28.
El Inocar advierte que la coincidencia de pleamares con lluvias intensas, oleaje u otras condiciones puede elevar el nivel del mar y provocar inundaciones en zonas costeras y estuarios.
La tabla del Inocar contempla estos horarios para el puerto de Guayaquil, en la provincia del Guayas:
El nivel máximo del periodo corresponde a la madrugada del jueves. La altura prevista supera los registros de los otros puertos incluidos en el pronóstico.
En Esmeraldas, el Inocar prevé dos pleamares por día. El martes 17, los niveles llegarán a 2,40 metros a las 08:44 y a 2,98 metros a las 21:28. El miércoles 18, las alturas serán de 2,34 metros a las 09:47 y 2,55 metros a las 22:27. Para el jueves 19, el pronóstico señala 2,36 metros a las 10:55 y 2,64 metros a las 23:25.
En Manta, Manabí, las alturas previstas serán:
En La Libertad, Santa Elena, el nivel máximo del periodo llegará a 1,98 metros el jueves 19, a las 23:37. El martes, las pleamares alcanzarán 1,67 metros a las 08:53 y 1,89 metros a las 21:42. El miércoles, los niveles serán de 1,65 metros a las 10:05 y 1,92 metros a las 22:41.
El pronóstico incluye los puertos de Santa Cruz y San Cristóbal, en Galápagos. En Santa Cruz, la pleamar más alta del periodo llegará a 1,61 metros el jueves 19, a las 22:31. En San Cristóbal, el máximo alcanzará 1,62 metros ese mismo día, a las 22:32.
En Puerto Bolívar, provincia de El Oro, el Inocar prevé una altura máxima de 2,42 metros el miércoles 18, a las 23:26. Para el martes 17, la tabla señala 2,14 metros a las 09:43 y 2,39 metros a las 22:23. El jueves 19, la pleamar de las 12:08 alcanzará 2,20 metros.
El Inocar señala que las alturas de la tabla corresponden a los máximos niveles previstos en los principales puertos y expresa los valores en metros, con horarios locales.
La entidad advierte que las pleamares pueden incrementar el riesgo de inundaciones cuando coinciden con lluvias intensas, oleaje u otras condiciones que elevan el nivel del mar. Este efecto puede presentarse en zonas costeras y estuarios.