Incendio forestal afecta a la Reserva Ecológica Los Ilinizas en Mejía, Pichincha

Los Bomberos del cantón Mejía junto a otras instituciones continúan combatiendo un incendio forestal en la Reserva Ecológica Los Illinizas, en la provincia de Pichincha, desde aproximadamente las 06:00 de este miércoles 2 de septiembre de 2026.

El incendio forestal en la Reserva Los Illinizas, cantón Mejía

Un incendio forestal se registra en la Reserva Ecológica Los Ilinizas, en el cantón Mejía, provincia de Pichincha desde cerca de las 06:00 de este miércoles.

Equipos de emergencia se mantienen desplegados en la zona para controlar el avance del fuego y reducir sus posibles afectaciones en este ecosistema.

El Escuadrón Aéreo de Rescate realizó sobrevuelos en la parroquia El Chaupi con el objetivo de identificar y focalizar la ubicación, magnitud y extensión del incendio.

En tierra, el personal de emergencia ejecuta labores de sofocación, liquidación y extinción, con el propósito de evitar que las llamas se propaguen hacia otras áreas de la reserva y afecten los páramos y recursos hídricos.

Varias instituciones participan en el operativo

La atención de la emergencia se desarrolla de manera articulada entre diferentes instituciones y organismos.

En las labores participan el Cuerpo de Bomberos del Cantón Mejía, Municipio del Cantón Mejía, Cuerpo de Bomberos Latacunga, Cuerpo de Bomberos de Cayambe, Ministerio de Ambiente, Fuerzas Armadas, brigadistas comunitarios, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Aglomerados Cotopaxi y Cruz Roja.

Las entidades se encuentran desplegadas en distintos puntos estratégicos para contener la propagación del incendio forestal.

Las Fuerzas Armadas, a través del Ejército Ecuatoriano, también apoyan a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos en las labores de control y combate del fuego registrado en el cantón Mejía.

#Pichincha | Las Fuerzas Armadas, a través del Ejército Ecuatoriano, apoyan a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos en las labores de control y combate del incendio forestal registrado en el cantón Mejía.#FuerzasArmadasEC pic.twitter.com/cNFosJwMK6 — Fuerzas Armadas del Ecuador (@FFAAECUADOR) September 3, 2026

Autoridades piden evitar quemas a cielo abierto

Ante la emergencia, las instituciones participantes exhortaron a la ciudadanía a evitar acciones que puedan provocar incendios forestales.

También solicitaron no realizar quemas a cielo abierto y denunciar cualquier actividad que pueda poner en riesgo la naturaleza.

Los equipos de emergencia continúan trabajando en la Reserva Ecológica Los Ilinizas para controlar y extinguir el incendio.

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