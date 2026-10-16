El IESS reportó fallas en el sistema de agendamiento de citas

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) reportó fallas técnicas en la plataforma Phuyu, que provocaron retrasos en el agendamiento de citas médicas a escala nacional. La institución informó sobre los inconvenientes este viernes 16 de octubre de 2026 y anunció medidas para recuperar la estabilidad del sistema.

Las dificultades generaron problemas para los afiliados, jubilados y pensionistas que necesitaban reservar una consulta médica. Ante esta situación, el IESS activó un plan de contingencia y dispuso que sus equipos técnicos trabajen para estabilizar la plataforma y recuperar su funcionamiento habitual.

En un comunicado oficial, el organismo reconoció las molestias que enfrentan los usuarios y señaló que su prioridad consiste en garantizar el acceso oportuno a los servicios de salud.

IESS habilita progresivamente el agendamiento de citas médicas

El IESS informó que durante la mañana del viernes el servicio comenzó a funcionar de forma progresiva en las unidades médicas de salud del país. Sin embargo, los equipos técnicos mantienen las verificaciones necesarias para comprobar la estabilidad de la plataforma.

La institución no precisó una hora para la normalización completa del sistema ni detalló qué unidades médicas registraron mayores dificultades.

Por ello, los usuarios que todavía no consiguen reservar una consulta deben revisar los canales oficiales del IESS para conocer las novedades sobre la disponibilidad del servicio y los pasos para acceder a una cita.

Qué deben hacer los afiliados que no consiguieron una cita

El IESS pidió a los asegurados que no pudieron agendar sus consultas que permanezcan atentos a sus canales oficiales. Por esas vías, la entidad comunicará las novedades sobre el restablecimiento del sistema y las instrucciones para completar el trámite.

Mientras continúan las verificaciones técnicas, los usuarios deben comprobar la disponibilidad de la plataforma antes de repetir el proceso de reserva. También conviene conservar los datos de la consulta que necesitan y revisar las comunicaciones institucionales para evitar confusiones.

El comunicado no establece un procedimiento especial para quienes perdieron una cita ni confirma una ampliación de plazos para consultas pendientes.

Plataforma Phuyu y acceso a los servicios de salud

Los problemas técnicos en el sistema de agendamiento afectan un trámite importante para afiliados, jubilados y pensionistas: la reserva de consultas en las unidades médicas del Seguro Social.

El IESS reconoció que detrás de cada cita existe una persona que necesita atención y una familia que espera respuestas. Por eso, la entidad señaló que concentra sus esfuerzos en superar los inconvenientes en el menor tiempo posible.

La institución también ofreció disculpas por las molestias y agradeció la comprensión de los asegurados mientras avanza hacia la normalización del servicio.

Hasta el momento, el IESS no detalló la causa técnica específica de la falla ni estableció una hora para la recuperación total de la plataforma Phuyu.