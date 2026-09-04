Pagos del IESS sostienen salud y diálisis en Ecuador con desembolso de 46,7 millones

Fecha de publicación: 4 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de septiembre de 2026

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) desembolsó durante agosto de 2026 un total de 46,75 millones de dólares a 195 prestadores externos de salud en Ecuador. Los pagos se dirigieron, entre otros servicios, a Solca y centros de diálisis, que reciben pacientes derivados con enfermedades catastróficas y patologías de alta complejidad.

La transferencia es relevante para los afiliados y jubilados porque la red complementaria cubre servicios que forman parte de la atención financiada por la seguridad social. Para un paciente que requiere tratamientos continuos, especialmente en oncología o diálisis, el flujo de recursos hacia los establecimientos externos incide directamente en la capacidad de mantener las prestaciones. El IESS sostiene que el desembolso de agosto busca precisamente evitar interrupciones.

Pagos del IESS sostienen salud y diálisis en Ecuador

El desembolso de agosto se incorpora a un esquema de transferencias que la institución mantiene desde diciembre de 2025. Según el boletín emitido este 4 de septiembre, el IESS acumula 694,7 millones de dólares liquidados a un promedio de 210 prestadores externos entre diciembre de 2025 y agosto de 2026.

La cifra permite observar también cómo ha evolucionado el flujo de recursos. En julio, el IESS había informado de un desembolso de 47,3 millones de dólares a 101 prestadores, con prioridad para centros de diálisis y unidades oncológicas. En ese momento, el acumulado reportado desde diciembre de 2025 alcanzaba 641 millones de dólares.

El movimiento de recursos no es únicamente una operación contable. Los prestadores externos complementan la capacidad instalada del IESS y reciben a pacientes que requieren procedimientos, tratamientos o especialidades fuera de su propia red. De ahí que la regularidad de los pagos tenga incidencia sobre servicios que no pueden suspenderse sin afectar la continuidad médica.

Los desembolsos se han mantenido durante 2026

La transferencia de agosto continúa una secuencia de desembolsos reportados durante este año. En junio, por ejemplo, el IESS transfirió más de 63 millones de dólares a 195 establecimientos externos, destinados a servicios médicos y tratamientos especializados para asegurados y sus familias. Los recursos llegaron a unidades ubicadas en distintas provincias, entre ellas Azuay, Guayas y Pichincha.

Un mes después, la institución reportó otros 47,3 millones. Como publicó EL COMERCIO el 5 de agosto de 2026, esos recursos llegaron a 101 prestadores y priorizaron la atención de pacientes que requieren diálisis y tratamientos oncológicos. La institución señaló entonces que buscaba mantener un flujo constante de desembolsos hacia la red complementaria.

Auditorías definen cuándo pueden liberarse los recursos

Los pagos a prestadores externos también están vinculados con los procesos de revisión de las prestaciones. El IESS señaló en su último comunicado que mantiene procesos de auditoría para precautelar los recursos de los asegurados y sostener la continuidad de los servicios para afiliados y jubilados.

Ese componente resulta clave para entender el funcionamiento del sistema: los desembolsos no solamente dependen de la existencia de obligaciones con clínicas o centros especializados, sino también de la liquidación de las atenciones correspondientes. La institución no detalló en el boletín de septiembre cuánto permanece pendiente de pago ni qué períodos específicos cubrieron los 46,75 millones transferidos en agosto.

El nuevo desembolso deja así el acumulado reportado por el IESS en 694,7 millones de dólares desde diciembre de 2025. La continuidad de estas transferencias y de los procesos de auditoría marcará el flujo de recursos hacia una red externa que atiende, entre otros, a pacientes con enfermedades catastróficas y tratamientos que requieren atención permanente.

Información detallada sobre IESS.

Preguntas frecuentes sobre los pagos del IESS a prestadores externos de salud:

❓ ¿Cuánto pagó el IESS a prestadores externos durante agosto de 2026? El IESS desembolsó 46,75 millones de dólares a 195 prestadores externos de salud.

Los recursos se dirigieron, entre otros servicios, a Solca y centros de diálisis que reciben pacientes derivados para tratamientos de enfermedades catastróficas y patologías de alta complejidad. ❓ ¿Por qué estos pagos son importantes para afiliados y jubilados? Porque contribuyen a mantener la continuidad de tratamientos y servicios médicos ofrecidos por la red complementaria.

Los prestadores externos atienden procedimientos y especialidades que complementan la capacidad instalada del IESS. La regularidad de los desembolsos resulta especialmente relevante para pacientes que necesitan tratamientos permanentes, como diálisis o atención oncológica. ❓ ¿Cuánto ha pagado el IESS a la red externa desde diciembre de 2025? El acumulado alcanza 694,7 millones de dólares hasta agosto de 2026.

Según el IESS, estos recursos fueron liquidados a un promedio de 210 prestadores externos entre diciembre de 2025 y agosto de 2026. Durante junio y julio también se reportaron desembolsos para servicios médicos y tratamientos especializados. ❓ ¿Los pagos significan que el IESS ya no mantiene deudas con los prestadores externos? No se puede determinar con la información difundida.

El IESS no detalló cuánto permanece pendiente de pago ni qué períodos específicos cubrieron los 46,75 millones de dólares desembolsados en agosto. Por ello, el monto transferido no permite concluir que todas las obligaciones hayan sido canceladas. ❓ ¿Por qué las auditorías influyen en los pagos a clínicas y centros externos? Porque las prestaciones deben pasar por procesos de revisión y liquidación antes del desembolso correspondiente.

El IESS señala que mantiene auditorías para precautelar los recursos de los asegurados y sostener los servicios. Por ello, el flujo de pagos también depende de la revisión de las atenciones facturadas por los prestadores externos.

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