Hallan el cuerpo de la mujer arrastrada por el río Machay en Baños durante el feriado

El cuerpo de Diana Elizabeth Quispe Sánchez fue localizado el domingo 16 de agosto de 2026, cerca de 40 kilómetros del sitio donde desapareció en la cascada Machay, en la parroquia Río Verde, del cantón Baños de Agua Santa, Tungurahua. La mujer había sido arrastrada por una crecida inesperada del río junto con su esposo, Juan Pablo Cuasquer Pozo, como te contamos en una publicación de este medio.

Los organismos de socorro mantuvieron durante varios días las labores de búsqueda. El cuerpo de Cuasquer fue hallado el lunes 10 de agosto, aproximadamente 1,5 kilómetros del punto donde ocurrió el hecho. En cambio, los equipos no lograron localizar a Diana hasta una semana después, cuando una alerta permitió encontrarla en las riberas del río Pastaza, en el cantón Mera, provincia de Pastaza.

Una alerta permitió ubicar el cuerpo

El domingo, alrededor de las 16:30, el Cuerpo de Bomberos de Mera recibió una alerta a través del ECU 911. Moradores del sector Cebadeñita informaron que habían observado un cuerpo sin vida en las inmediaciones del río Pastaza.

Los bomberos acudieron al sitio, ubicado a unos 3 kilómetros de Madre Tierra. Allí encontraron el cuerpo de una mujer. Luego, personal de la Dinased de Tungurahua proporcionó información que permitió confirmar que se trataba de Diana Quispe.

Los equipos verificaron la identidad mediante tatuajes, marcas y otras características del cuerpo. El caudal del río Pastaza había arrastrado a la mujer durante aproximadamente 40 kilómetros desde el lugar donde ocurrió el incidente.

Un guardia de seguridad ayudó a generar la alerta. Mientras realizaba sus rondas habituales, observó una concentración poco usual de gallinazos cerca de la ribera. El hombre se acercó para revisar la situación, encontró el cuerpo y avisó a los organismos de emergencia.

El ECU 911 coordinó entonces la presencia de la Policía Nacional y de personal especializado. Los equipos realizaron las diligencias legales, investigativas y periciales correspondientes.

La familia fue arrastrada durante el feriado

El incidente ocurrió durante el feriado del 10 de agosto. Una pareja de Quito llegó con su hijo de 11 años hasta la cascada Machay, en la parroquia Río Verde, para disfrutar de los atractivos naturales de Baños de Agua Santa.

La crecida del agua arrastró a la pareja hacia el río Machay. La fuerza de la corriente lanzó al niño hacia un costado y él logró ponerse a salvo. En ese momento, 11 personas permanecían en el lugar. Ocho jóvenes lograron replegarse hacia una zona lateral del río y los bomberos acudieron para rescatarlos.

La Gobernación de Tungurahua explicó que un “oleaje” dentro del río provocó el arrastre de las 11 personas. Los organismos de socorro rescataron a nueve y registraron la desaparición de Diana Quispe y Juan Cuasquer.

Para buscar a los desaparecidos, participaron la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, el GOE, los cuerpos de Bomberos de Baños y Riobamba, la Policía, comuneros y otros organismos. Los equipos también utilizaron un dron y recorrieron los ríos con kayaks.

El alcalde de Baños, Marlon Guevara, señaló que las autoridades presumían que una fuerte lluvia en las zonas altas del parque Llanganates provocó el crecimiento del cauce que bordea la comunidad de Machay. El funcionario lamentó el hecho y confirmó que se trataba de dos víctimas, una de ellas ya localizada en ese momento.

Tras encontrar el cuerpo de Diana, los bomberos de Mera brindaron apoyo técnico y logístico para empaquetarlo, asegurarlo y trasladarlo desde la ribera hasta el punto de evacuación. Finalmente, llevaron los restos hasta la morgue del Cementerio Municipal de Puyo para continuar con los procedimientos legales y médico-legales.

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