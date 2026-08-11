Pareja de Quito fue arrastrada por el agua en una cascada de Baños en el feriado; su hijo sobrevivió

Una pareja de Quito fue arrastrada por el agua en la cascada Machay, parroquia Río Verde, Baños de Agua Santa, Tungurahua, en el feriado del 10 de agosto; su hijo, de 11 años, sobrevivió. La tarde de este martes 11 de agosto de 2026 las labores de rescate continúan porque el cuerpo de la madre aún no es localizado.

Lo ocurrido con una pareja de Quito y su hijo en una cascada de Baños durante el feriado

Juan Cuasquer, de 43 años y Diana Quishpe, de 38 años viajaron junto a su hijo de 11 años a Baños de Agua Santa, Tungurahua.

Su objetivo era disfrutar de los atractivos naturales de esa provincia en el feriado del 10 de agosto.

La familia llegó hasta la cascada Machay, ubicada en la parroquia Río Verde, de Baños.

Allí, una crecida del agua arrastró a Cuasquer y Quishpe hacia el río del mismo nombre. La fuerza del agua arrojó a su hijo hacia un costado y quedó a salvo.

Un cuerpo encontrado, nueve personas rescatadas y la búsqueda de una mujer

El momento del suceso, 11 personas se encontraban en el lugar, la ocho restantes son jóvenes que lograron replegarse a un costado del río; los bomberos acudieron a su rescate.

Desde la Gobernación de Tungurahua se explicó que un “oleaje” dentro del río ocasionó el arrastre de un total de 11 personas.

Los ogarnismos de socorro rescataron a 9 personas y registraron la alerta de las dos personas desaparecidas.

Un drone y los cayac

Con la ayuda de un drone, la Secretaría Naciona de Gestión de Riesgos, el GOE, los cuerpos de Bomberos de Baños y Riobamba, la Policía, los comuneros y otros organismos continúan con las labores de localización y rescate del cuerpo que falta.

El alcalde de Baños, Marlon Guevara, señaló que presumen que hubo una fuerte lluvia en las alturas del parque Llanganates y eso provocó quue haya el crecimiento del cauce hídrico que bordea la comunidad de Machay.

“Ha sido una cosa que hemos tenido que lamentar, son dos víctimas, la una ya se encuentra localizada”, señaló Guevara.

La búsqueda continúa

El Alcalde de Baños aseguró que la búsqueda va a continuar la tarde de este martes con una barrido de gente que utiliza el cayac para bordear el río Pastaza y, luego de una valoración, seguir con la búsqueda el miércoles.

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