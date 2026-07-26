Mujer muere tras caída de tarabita en Baños de Agua Santa

Un accidente se registró Baños de Agua Santa este domingo 26 de julio de 2026. Una mujer resultó herida tras caer desde una tarabita ubicada en el sector El Placer, antes de llegar a Río Verde.

Es un corredor conocido por sus cascadas y actividades de aventura.

Movilización de organismos de socorro

El hecho movilizó a los organismos de socorro, que activaron un operativo de rescate tras la alerta ingresada al sistema de emergencias ECU 911.

De acuerdo con el reporte oficial, la alerta fue recibida a las 12:02 horas a través de la línea única para emergencias 9-1-1.

Inmediatamente, el ECU 911 coordinó la atención con el Cuerpo de Bomberos, el Ministerio de Salud Pública y la Policía Nacional para ejecutar las labores de rescate en la zona turística.

El rescate de la víctima y su muerte

Los equipos de primera respuesta lograron rescatar a la víctima, quien presentaba lesiones de extrema gravedad.

Posteriormente, fue trasladada para recibir atención médica especializada; sin embargo, falleció durante el traslado debido a la severidad de las heridas, según informaron las autoridades.

Investigación sobre causas del accidente

Tras el accidente en la tarabita de Baños, las autoridades iniciaron investigaciones para determinar qué provocó la caída de la estructura y establecer si existieron fallas mecánicas, operativas o de mantenimiento.

El sitio donde ocurrió la emergencia forma parte de una de las rutas más visitadas por turistas que recorren la vía entre Baños y Río Verde.