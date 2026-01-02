Una falla en un juego mecánico en Baños dejó como resultado la muerte de dos personas la tarde del viernes 2 de enero de 2026.

El hecho ocurrió en la parroquia Río Blanco del cantón Baños de Agua Santa, cuando un juego mecánico conocido sufrió un presunto desperfecto mecánico.

De acuerdo con los testimonios, el juego mecánico se salió de su base y se estrelló violentamente contra un muro de contención.

Víctimas fallecieron de forma inmediata tras el impacto

Los fallecidos fueron identificadas como Karen, de 25 años, y Tommy, de 31. Según información preliminar, ambos abordaron el juego mecánico, el cual, por causas aún no determinadas, perdió estabilidad durante su funcionamiento.

Alerta ingresó por el sistema ECU 911

La emergencia fue reportada al ECU 911. El personal de atención prehospitalaria y agentes de la Policía Nacional acudieron al sitio para verificar la magnitud del hecho y brindar asistencia. Los paramédicos confirmaron que las víctimas ya no presentaban signos vitales.

Procedimiento forense e investigaciones en curso

Tras confirmarse los decesos, se activaron los protocolos legales. Agentes de la Dinased y de Criminalística realizaron el levantamiento de los cuerpos y aseguraron la escena para recabar indicios.

Los cadáveres fueron trasladados al Centro de Investigaciones Forenses de Ambato, donde se practicará la autopsia de ley. Las autoridades investigan las responsabilidades legales y penales relacionadas con este accidente en un parque de diversiones.

