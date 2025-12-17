El presidente Daniel Noboa oficializó el puente del feriado de Año Nuevo este miércoles 17 de diciembre de 2025, a través del Decreto Ejecutivo 249.

Más noticias:

El puente del feriado de Año Nuevo, confirmado por Daniel Noboa y definió si es o no recuperable

Harold Burbano confirma un puente en feriado de Año Nuevo

El pasado 27 de diciembre, el ministro de Trabajo, Harold Burbano, se refirió a los feriados de Navidad y Año Nuevo y la decisión que tomó el Gobierno.

Burbano dijo en una entrevista en Notimundo, que este anuncio ha generado expectativa en la ciudadanía y ya puede difundir la decisión.

Le puede interesar: Ecuador define el calendario oficial de feriados nacionales para 2026

“El feriado de Navidad queda exclusivamente el día 25, no vamos a hacer puente esa semana, pero la siguiente semana sí vamos a hacer un puente de feriado entre el 1 y el 4 de enero para fin de año”, dijo Burbano.

¿Es recuperable el día para el puente del feriado de Año Nuevo?

A través del Decreto Ejecutivo 249, el presidente Daniel Noboa dispuso suspender la jornada de trabajo en todo el territorio nacional, para el sector público y privado, el día viernes 2 de enero de 2026.

Este día se incorpora al feriado nacional del 1 de enero de 2026.

Más noticias: Harold Burbano confirma puente en el feriado de Año Nuevo y habla del de Navidad

Así, los días de descanso obligatorio se extienden del 1 al 4 de enero de 2026.

Esta jornada de trabajo suspendida no será recuperable.

Estos son los feriados nacionales establecidos para 2026

Año Nuevo: jueves 1 de enero, al que se une el viernes 2 de enero.

Carnaval: lunes 16 y martes 17 de febrero.

Viernes Santo: viernes 3 de abril.

Día del Trabajo: viernes 1 de mayo.

Batalla de Pichincha: Domingo 24 de mayo, que se traslada al lunes 25 de mayo.

Primer Grito de la Independencia: lunes 10 de agosto.

Independencia de Guayaquil: viernes 9 de octubre.

Día de los Difuntos e Independencia de Cuenca: lunes 2 de noviembre y martes 3 de noviembre.

Navidad: viernes 25 de diciembre.

A este listado hay que sumarle el feriado de cada localidad, por ejemplo, en Quito se celebra la fundación de la ciudad el 6 de diciembre de cada año.

Revise el calendario de feriados hasta 2030

Información externa: Daniel Noboa

Te recomendamos