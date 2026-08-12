Gobierno y transportistas analizan una nueva Ley de Tránsito para Ecuador

El Gobierno Nacional mantuvo una reunión con representantes de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip) para conocer las principales necesidades del sector y buscar soluciones de manera conjunta. El encuentro se realizó este 12 de agosto de 2026 y contó con la participación de dirigentes de distintas provincias del país.

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, destacó la importancia de mantener una comunicación directa y permanente con los sectores sociales. Durante la reunión, señaló que el diálogo permite recoger propuestas, construir consensos y convertir las necesidades planteadas en acciones concretas. “La verdadera democracia es la que se vive en el país, la que escucha, construye consensos y hace posible que las cosas pasen”, afirmó.

Transportistas plantean cambios en la Ley de Tránsito

Los representantes de la Fenacotip llegaron desde Azuay, Manabí, Loja, Los Ríos, Guayas, Chimborazo, El Oro, Pichincha, Cotopaxi, Imbabura y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Durante la jornada, los dirigentes plantearon la necesidad de contar con una nueva Ley de Tránsito que responda a las condiciones actuales del sector. También pidieron que esa normativa regule las diferentes modalidades del servicio de transporte público y fortalezca los controles sobre las plataformas digitales.

La seguridad en las vías también formó parte de sus pedidos. Los representantes solicitaron medidas para proteger tanto a los conductores como a los pasajeros. Además, plantearon la necesidad de mejorar la infraestructura vial en todo el país.

Según los dirigentes, estas acciones permitirían avanzar hacia una movilidad más segura y eficiente. También contribuirían a mejorar la conexión vial a escala nacional.

Fenacotip destaca avances de las mesas de diálogo

Los dirigentes del transporte también resaltaron los resultados de las mesas de diálogo que el Gobierno Nacional impulsó previamente. En esos espacios, las autoridades y representantes del sector analizaron distintas necesidades y los beneficios promovidos por el presidente de la República, Daniel Noboa.

Entre los temas revisados estuvieron el programa de chatarrización y el acceso a créditos mediante BanEcuador. Los transportistas destacaron estos mecanismos dentro de los avances alcanzados durante las conversaciones con el Gobierno.

Abel Gómez, presidente de la Fenacotip, valoró el trabajo desarrollado en las mesas de diálogo. “La forma en que vamos articulando y los frutos que hemos obtenido son las respuestas que la gente estaba esperando”, señaló.

El Gobierno Nacional aseguró que continuará con los espacios de diálogo junto con los distintos sectores del país. En el caso del transporte público de pasajeros, el Ejecutivo busca mantener la coordinación con los representantes del sector y avanzar en propuestas orientadas a fortalecer el servicio que reciben los ecuatorianos.

La reunión permitió así poner sobre la mesa pedidos relacionados con la normativa de tránsito, el control de las plataformas digitales, la seguridad vial y la infraestructura. Al mismo tiempo, los representantes revisaron los avances que ya se habían alcanzado mediante los anteriores encuentros con el Gobierno.

🤝 Escuchar, dialogar y construir soluciones.



La ministra de Gobierno, @natalymorillos, se reunió con representantes de la #FENACOTIP para abordar sus propuestas y avanzar en acciones que fortalezcan el transporte público y la seguridad en las vías.



🔗 https://t.co/3la2qpybCL pic.twitter.com/3P6dyQqqvS — Ministerio de Gobierno Ecuador (@MinGobiernoEc) August 12, 2026

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