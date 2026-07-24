El Gobierno implementa un canal para recibir alertas sobre posibles actos de corrupción

El Gobierno Nacional lanzó un canal para recibir alertas sobre posibles actos de corrupción e irregularidades en la gestión pública. Esta herramienta funcionará a través de WhatsApp y permitirá que cualquier ciudadano remita información de forma ágil y confidencial. La plataforma comenzará a operar en agosto de 2026.

Convenio entre Sercop y SGIP

El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) y la Secretaría General de Integridad Pública (SGIP) firmaron un convenio de cooperación para implementar el canal automatizado de recepción de alertas.

La directora general del Sercop, Nataly Avilés, y la secretaria general de Integridad Pública, Doménica Bajaña, formalizaron el acuerdo.

Ambas instituciones unirán sus capacidades técnicas para integrar la herramienta en la infraestructura tecnológica de la Presidencia de la República.

Canal de WhatsApp para reportar corrupción

El convenio busca que cualquier ciudadano pueda reportar posibles actos de corrupción o irregularidades en la gestión pública mediante este canal de WhatsApp.

La Secretaría General de Integridad Pública se encargará de canalizar la información hacia las instituciones competentes, en el marco de la Política Nacional de Integridad Pública.

Importancia del canal en la lucha contra la corrupción

Durante la firma del convenio, Nataly Avilés destacó que esta iniciativa representa un avance significativo en el uso de herramientas tecnológicas para apoyar la lucha contra la corrupción.

Además, señaló que el canal, desarrollado por el Sercop sobre la plataforma de la Presidencia, permitirá canalizar alertas ciudadanas relacionadas con supuestos actos de corrupción y facilitará la articulación entre las instituciones competentes para su atención.

Objetivos del convenio

Doménica Bajaña afirmó que la Secretaría General de Integridad Pública busca fortalecer la recepción, el registro, la trazabilidad y el seguimiento de las alertas ciudadanas.

También indicó que el convenio permitirá avanzar en un mecanismo más accesible para que los ciudadanos remitan alertas sobre supuestos actos de corrupción.

El objetivo es acercar la integridad pública a la ciudadanía mediante herramientas accesibles que incentiven su participación y contribuyan a consolidar una cultura de integridad para prevenir la corrupción.