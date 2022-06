El pedido correísta de destitución de Lasso, sin respaldo en la Asamblea

La Asamblea Nacional se convirtió ayer en escenario de disputa política tras el anuncio de Unes de iniciar el proceso de destitución presidencial. Foto: Carlos Noriega / EL COMERCIO

Roger Vélez

La solicitud del correísmo para destituir al presidente Guillermo Lasso partió sin apoyo en la Asamblea. El documento fue presentado en momentos que recrudecía la violencia en las protestas del movimiento indígena y cuando muchos sectores llamaban al diálogo.

Los 47 legisladores que conforman la Bancada de la Unión por la Esperanza (Unes) suscribieron el pedido este viernes 24 de junio. Ellos recibieron la instrucción de su líder, el expresidente Rafael Correa.

Correa estalló después de que Guillermo Lasso, en un chat de Whastapp, lo acusó de golpista por sus publicaciones en Twitter en contra de un posible diálogo entre la Conaie y el Ejecutivo, a 12 días de las protestas.

“No hay duda. Este es el golpista a quien le duelen las 300 toneladas de droga que hemos incautado durante el primer año de mi Gobierno. Narcopolítica versus democracia. Esa es la disyuntiva en la que se debate el Ecuador”, señaló Lasso.

El pedido del correísmo es que Lasso sea destituido por “grave crisis política y conmoción interna”, una de las causales que estipula el artículo 130 de la Constitución. Sin embargo, los 92 votos que se requieren para la resolución están en duda.

Solo los asambleístas del ala radical de Pachakutik: Mario Ruiz, Mireya Pazmiño, Peter Calo, Patricia Sánchez, Fernando Cabascango y Mario Ruiz, apoyaron la solicitud. En cambio, Salvador Quishpe, jefe de bloque, acusó al correísmo de golpista.

En medio de una sesión virtual del Pleno, las asambleístas del correísmo Patricia Núñez y Viviana Veloz irrumpieron en el orden del día. Apelaron a la “senbilidad y sensatez” de los 137 legisladores. Aseguraron que están dispuestos a ir a elecciones anticipadas.

El presidente de esa Función, Virgilio Saquicela (ind.), dijo que aplicará “de manera estricta” el procedimiento. La sesión para el debate de la petición fue convocada para las 18:00 de este sábado 25 de junio y la votación debe producirse tres días después de que Lasso ejerza su defensa.

Este jueves 24 de junio, asambleístas de Creo acudieron a Carondelet. Jorge Pinto, integrante de esta bancada, felicitó al correísmo: “Quiero felicitar a la bancada de Unes por esta decisión que han tomado de renunciar a la Asamblea. Es algo histórico. Ellos son la piedra en el zapato (…) avivando este fuego para que exista más violencia”, dijo Pinto.

El oficialismo, el Partido Social Cristiano (PSC) y la Izquierda Democrática (ID), que controlan 51 curules, expresaron su desacuerdo con la opción.

El pronunciamiento del PSC se dio en un comunicado conjunto del presidente vitalicio, Jaime Nebot; el presidente nacional, Alfredo Serrano, y el coordinador de bancada, Esteban Torres. “Tampoco es solución al momento político, ni a los problemas que atravesamos, el destituir al Presidente de la República, por lo que no votaremos por ello”, dijeron.

A su vez, los líderes del PSC exigieron “inmediatas rectificaciones del Gobierno” y recalcaron que las protestas “no pueden hacerse afectando a las personas y los bienes, ni generando caos”.

La ID precisó que “en este momento, el país exige cambios en democracia, no generar más inestabilidad que, al final, no nos devolverá la calma, no solventará la crisis sanitaria, la social o a la económica, solamente profundizará y dilatará”.