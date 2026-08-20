Un fallecido y nueve heridos tras volcamiento de un bus en Quero, Tungurahua

Una persona murió y otras nueve resultaron heridas tras el volcamiento de un autobús ocurrido la madrugada de este jueves 20 de agosto de 2026 en la provincia de Tungurahua, en el centro de la Sierra. El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 informó sobre la emergencia.

El siniestro de tránsito ocurrió poco antes de las 04:00, hora local, en el sector Yanayacu, perteneciente al cantón Quero. Los organismos de socorro atendieron la emergencia y trasladaron a los heridos a distintas casas de salud de Ambato y Riobamba.

Nueve personas recibieron atención médica

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por los organismos de socorro, nueve personas sufrieron heridas en el incidente. Los equipos de emergencia las atendieron en el lugar y posteriormente las trasladaron a diferentes casas de salud en las ciudades de Ambato y Riobamba.

El ECU 911 también confirmó la muerte de una persona a causa del siniestro de tránsito. La institución no difundió más detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

Desde la Sala Operativa del ECU 911 se coordinó la respuesta de varias instituciones para atender la emergencia registrada en el sector Yanayacu. En las labores participaron la Policía Nacional, el Ministerio de Salud Pública y varios cuerpos de bomberos.

Entre las unidades movilizadas estuvieron los Cuerpos de Bomberos de Mocha, Tisaleo, Cevallos, Guano y Riobamba. Estas entidades participaron en la atención de las personas afectadas por el accidente del autobús.

Las causas del siniestro aún no se conocen

Las autoridades todavía no han informado las posibles causas del siniestro. Hasta el momento, la información disponible se limita al reporte preliminar sobre las víctimas y a la atención que brindaron las instituciones de emergencia.

Una fotografía enviada por el ECU 911 muestra al autobús involucrado en el siniestro. El vehículo quedó virado y atravesado de costado en la carretera después del accidente.

La emergencia ocurrió poco antes de las 04:00 en el sector Yanayacu, en el cantón Quero. Tras recibir la alerta, la Sala Operativa del ECU 911 coordinó la movilización de las instituciones encargadas de brindar asistencia.

El balance preliminar deja una persona fallecida y nueve heridas. Los equipos de socorro atendieron a los afectados y trasladaron a los heridos a diferentes casas de salud de Ambato y Riobamba, mientras las autoridades mantienen sin informar las causas que provocaron el volcamiento del autobús; sin embargo, se presume que fue por exceso de velocidad.

📍 #Quero | Desde la Coordinación Zonal 3 del @ECU911_ informamos que, a las 03:40 de este 20 de agosto, se recibió una alerta sobre un siniestro de tránsito que involucró a un bus de pasajeros, en el sector Yanayacu, cantón Quero, provincia de Tungurahua. 🚌🚑



🚨 Desde la Sala… pic.twitter.com/tcU9LioWFE — Coordinación Zonal 3 ECU 911 Ambato (@ECU911Ambato) August 20, 2026

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