Siniestro de bus en Naranjal deja cinco fallecidos y doce heridos

Un siniestro de tránsito en Puerto Inca, sector El Mango, en Naranjal, dejó a cinco personas fallecidas y otras 12 heridas la noche del domingo 16 de agosto. En el siniestro estuvo involucrado la cooperativa Rutas Orenses.

Detalles del siniestro

La alerta al ECU 911 ingresó a las 22:26, del domingo 16 de agosto. Al llegar al lugar, las autoridades verificaron que se trató de un bus de pasajeros que sufrió pérdida de carril y posteriormente se volcó, a la altura de Puerto Inca, en la vía que conecta Machala con Guayaquil.

La unidad había salido de la Terminal Terrestre de Machala alrededor de las 21:00.

“Desde el ECU 911 Samborondón se coordinó el despacho de recursos de Policía Nacional, Bomberos Naranjal y CONCEGUA, cuyos equipos se movilizaron al sitio”, indicó la entidad en un comunicado.

Según información recabada entre testigos, una de las llantas del automotor habría explotado, lo que provocó que el conductor perdiera el control del vehículo y, posteriormente, este se volcara.

Cifras de víctimas

El siniestro dejó 12 personas heridas, quienes fueron trasladadas en ambulancias a casas de salud de Naranjal y Milagro para recibir atención médica. Además, cinco personas fallecieron como consecuencia de la emergencia.

Entre las víctimas se encuentran dos menores de edad, el conductor y una trabajadora de la cooperativa.

Siniestro de tránsito en Naranjal

❓ ¿Qué ocurrió en el siniestro de tránsito en Naranjal?

Un bus de pasajeros de la cooperativa Rutas Orenses perdió el carril y se volcó en Puerto Inca, Naranjal, dejando cinco personas fallecidas y 12 heridas.

El siniestro ocurrió la noche del domingo 16 de agosto, en la vía que conecta Machala con Guayaquil. La alerta al ECU 911 ingresó a las 22:26.

❓ ¿Dónde ocurrió el accidente del bus de Rutas Orenses?

El siniestro ocurrió en el sector El Mango, en Puerto Inca, Naranjal, provincia del Guayas.

El accidente se registró en la vía Machala-Guayaquil. Equipos de la Policía Nacional, Bomberos Naranjal y CONCEGUA acudieron al sitio tras la alerta recibida por el ECU 911 Samborondón.

❓ ¿Cuántas personas fallecieron y resultaron heridas en el accidente de Naranjal?

Cinco personas fallecieron y otras 12 resultaron heridas.

Los heridos fueron trasladados en ambulancias a casas de salud de Naranjal y Milagro. Entre las víctimas constan dos menores de edad, el conductor del bus y una trabajadora de la cooperativa.

❓ ¿Qué habría provocado el volcamiento del bus en Puerto Inca?

Según información recabada entre testigos, una de las llantas del bus habría explotado, lo que habría provocado que el conductor perdiera el control y el vehículo se volcara.

Las autoridades verificaron que el bus sufrió una pérdida de carril antes de volcarse.

❓ ¿De dónde salió el bus accidentado en Naranjal y hacia dónde se dirigía?

El bus salió de la Terminal Terrestre de Machala alrededor de las 21:00 y circulaba por la vía hacia Guayaquil.

El siniestro ocurrió aproximadamente una hora y media después de la salida de la unidad, en el sector de Puerto Inca, en Naranjal.

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