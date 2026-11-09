Explosión e incendio en una subestación eléctrica durante una tormenta en Salinas

Fecha de publicación: 9 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de noviembre de 2026

Una emergencia por una explosión y un incendio ocurrió la mañana de este lunes 9 de noviembre en una instalación eléctrica del cantón Salinas, en la provincia de Santa Elena. El incidente coincidió con una jornada de fuertes lluvias y tormentas eléctricas en la península.

La emergencia ocurrió en una subestación ubicada cerca del patio de revisión vehicular de Salinas, sobre la vía principal del cantón y en las inmediaciones del estadio Camilo Gallegos.

El estruendo generó preocupación entre los moradores del sector. Las primeras versiones apuntan a que un rayo pudo caer en las instalaciones durante la tormenta; sin embargo, las causas de la explosión todavía no cuentan con una confirmación oficial.

Explosión ocurrió durante una tormenta eléctrica

Los habitantes del sector señalaron que, minutos antes del incidente, observaron la caída de varios rayos en la zona. La lluvia intensa acompañó el episodio y afectó a distintos puntos de la península de Santa Elena.

Otra de las versiones que circuló tras la emergencia apunta al impacto de un rayo en la central eléctrica. No obstante, todavía no existe información concluyente que permita establecer si ese fenómeno provocó la explosión y el posterior incendio.

La coincidencia entre la actividad eléctrica atmosférica y el incidente concentra la atención sobre las posibles causas del suceso. Por ahora, no existe un reporte oficial que confirme el origen del fuego.

Emergencia en una instalación eléctrica de Salinas

El incidente ocurrió en un punto cercano a instalaciones de revisión vehicular y a una de las vías principales del cantón. La explosión causó alarma entre quienes viven o circulan por ese sector.

Los reportes iniciales describen un incendio dentro de la infraestructura eléctrica. Sin embargo, no detallan la magnitud de los daños materiales ni el alcance de las afectaciones en el servicio eléctrico.

Lluvias y tormentas eléctricas en Santa Elena

La emergencia coincidió con las precipitaciones intensas que afectan a la península de Santa Elena durante este lunes. La actividad eléctrica acompañó las lluvias. La caída de rayos en el sector forma parte de los testimonios de los moradores, pero ese dato todavía no permite establecer una relación directa con la explosión.

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