Atención en parques acuáticos de Guayaquil se suspende por lluvias y tormentas eléctricas

Fecha de publicación: 2 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 2 de noviembre de 2026

Los parques acuáticos de Guayaquil suspenderán temporalmente su atención durante las lluvias y tormentas eléctricas. La Empresa Pública Municipal Parques EP anunció esta medida ante las condiciones meteorológicas previstas para la ciudad y las afectaciones que dejaron las precipitaciones del domingo 1 de noviembre de 2026.

La disposición busca proteger a los visitantes ante el riesgo de descargas eléctricas en espacios abiertos y superficies de agua. La entidad explicó que los rayos pueden generar corrientes eléctricas que se desplazan por el suelo y el agua, lo que convierte a las piscinas en zonas de peligro durante una tormenta.

Además, las fuertes precipitaciones del domingo provocaron el rebosamiento de piscinas y acumulación de agua en tres parques acuáticos: Viernes Santo, Pascuales y Juan Montalvo. Estos espacios permanecerán cerrados mientras Parques EP ejecuta labores de limpieza y mantenimiento.

Tormentas eléctricas cambian la atención

La medida de Parques EP contempla la suspensión de actividades en los parques acuáticos cuando se presenten lluvias y tormentas eléctricas en Guayaquil.

El anuncio responde a las condiciones meteorológicas previstas por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI). Durante una tormenta, las descargas eléctricas pueden alcanzar espacios abiertos y provocar corrientes que se extienden por las superficies de agua.

Por esta razón, las piscinas representan un punto de riesgo para las personas que permanecen dentro o cerca de ellas. La suspensión temporal busca evitar incidentes mientras duren las condiciones climáticas adversas.

Tres parques acuáticos permanecerán cerrados por mantenimiento

Las precipitaciones del domingo 1 de noviembre también provocaron problemas en la infraestructura de tres espacios recreativos municipales.

Los parques acuáticos Viernes Santo, Pascuales y Juan Montalvo registraron rebosamiento de piscinas y acumulación de agua en sus instalaciones. Parques EP dispuso el cierre de estos lugares mientras sus equipos ejecutan las tareas de limpieza y mantenimiento correspondientes.

Estas labores buscan atender las afectaciones que dejaron las lluvias y recuperar las condiciones de funcionamiento de los espacios recreativos. La entidad no detalló una fecha específica para la reapertura de estos tres parques.

Festival suspendido

Además, Plaza Guayarte anunció la suspensión del Festival de la Colada Morada, como medida preventiva ante las condiciones climáticas y los pronósticos de lluvias y posibles tormentas eléctricas en Guayaquil. La administración del espacio informó que la decisión busca precautelar la seguridad de los emprendedores, visitantes y ciudadanía en general.

La organización comunicará oportunamente cualquier actualización sobre la realización del evento.

Te recomendamos