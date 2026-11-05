Estos cantones tendrán precipitaciones la noche del 5 y madrugada del 6 de noviembre

Fecha de publicación: 5 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de noviembre de 2026

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) prevé lluvias de distinta intensidad en varias provincias de Ecuador durante la noche de este jueves 5 y la madrugada del viernes 6 de noviembre de 2026. El pronóstico comprende el periodo entre las 19:00 y las 07:00 y contempla precipitaciones fuertes, lluvias normales o moderadas y lloviznas.

El reporte incluye zonas de la Costa, Sierra y Amazonía. En Galápagos, el organismo también anticipa lloviznas durante el final de la tarde, entre las 18:00 y las 06:00.

⛈️ Pronóstico de lluvias

⏰ Este es el pronóstico para mañana jueves 05 de nov 2026.

👉 El período de tiempo con la mayor relevancia de lluvias se especifica para cada cantón📍

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El Oro tendrá lluvias fuertes durante la noche

La mayor intensidad del pronóstico corresponde a varios cantones de El Oro. El Inamhi prevé lluvias fuertes en Huaquillas, Machala, Pasaje, Piñas y Santa Rosa.

En Arenillas, El Guabo, Las Lajas, Marcabelí, Portovelo y Zaruma se esperan precipitaciones normales o moderadas. Atahualpa, Balsas y Chilla registrarán lloviznas.

En otras provincias de la Costa, el pronóstico contempla lluvias normales o moderadas en Eloy Alfaro, Quinindé y San Lorenzo, en Esmeraldas; Balao, Guayaquil, Naranjal y Playas, en Guayas; y Buena Fe y Valencia, en Los Ríos.

En Manabí, las precipitaciones de intensidad normal o moderada podrían presentarse en 24 de Mayo, Bolívar, Chone, El Carmen, Junín, Manga del Cura, Manta, Montecristi, Olmedo, Paján, Pichincha, Puerto López y Santa Ana. Santa Elena y Santo Domingo tendrán lluvias de intensidad normal o moderada en toda su extensión provincial.

Quito tendrá lloviznas durante la noche

Para la provincia de Pichincha, el Inamhi prevé lluvias normales o moderadas en Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de los Bancos. En el Distrito Metropolitano de Quito, el pronóstico señala lloviznas.

La previsión también incluye lluvias normales o moderadas en Sigchos, Cotopaxi; Caluma, Chillanes, Chimbo, Las Naves y San Miguel, en Bolívar; y Tulcán, en Carchi.

En otras localidades de la Sierra, el organismo anticipa lloviznas. Entre ellas constan Cuenca, Nabón, Santa Isabel y Sevilla de Oro, en Azuay; Mira, en Carchi; Cañar y Suscal; Alausí y Colta, en Chimborazo; y La Maná y Pangua, en Cotopaxi.

En Loja, Calvas, Gonzanamá, Macará y Paltas tendrán lluvias normales o moderadas. Para otros cantones de esa provincia, el pronóstico señala lloviznas. En Tungurahua, Ambato, Baños de Agua Santa y Quero registrarán lloviznas al final de la tarde.

Amazonía tendrá lluvias y lloviznas en seis provincias

En Morona Santiago, el Inamhi prevé lluvias normales o moderadas en Pablo Sexto y Palora. Huamboya, Logroño, Morona, Santiago, Sucúa y Taisha tendrán lloviznas.

En Pastaza, Mera registrará precipitaciones normales o moderadas, mientras Arajuno, Pastaza y Santa Clara tendrán lloviznas. Para Napo, Orellana, Sucumbíos y Zamora Chinchipe, el pronóstico contempla lloviznas en los cantones incluidos en el reporte.

En Galápagos, el organismo prevé lloviznas en toda la provincia durante el periodo señalado, desde el final de la tarde del jueves hasta las primeras horas del viernes.

Pronóstico distingue cuatro niveles de precipitación

El mapa del Inamhi utiliza cuatro categorías para describir la intensidad de las lluvias. El color gris representa tormentas con precipitaciones fuertes, viento, rayos y truenos. El rojo identifica lluvia fuerte, que puede variar en duración y prolongarse.

El naranja corresponde a lluvia normal o moderada, con intensidad variable, mientras el amarillo señala lloviznas, con gotas pequeñas y uniformes.

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