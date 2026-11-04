Las emergencias en Ecuador aumentaron un 32% durante el primer feriado de noviembre

Fecha de publicación: 4 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de noviembre de 2026

El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 coordinó la atención de 50 452 emergencias durante el feriado por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca, entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre de 2026. La cifra representa un incremento del 32,56% frente al mismo descanso de 2025, cuando las instituciones atendieron 38 059 incidentes a escala nacional.

Quito encabezó el registro de emergencias con 8 593 casos, seguido de Guayaquil, con 7 088, y Cuenca, con 2 451. El ECU 911 informó estos resultados el miércoles 4 de noviembre de 2026. Las entidades articuladas al servicio recibieron las alertas mediante llamadas al 9-1-1, la aplicación móvil y las cámaras de videovigilancia.

Seguridad ciudadana concentró la mayoría de las emergencias

La clasificación por tipo de servicio muestra que la seguridad ciudadana concentró la mayor cantidad de incidentes durante los días de descanso. Esta categoría registró 34 076 emergencias, equivalentes al 67,5% del total nacional.

En segundo lugar se ubicó el servicio de tránsito y movilidad, con 5 933 casos, que representaron el 11,8%. Le siguió la gestión sanitaria, con 5 294 emergencias y una participación del 10,5%.

Los servicios municipales atendieron 2 224 novedades, equivalentes al 4,4%. Por su parte, la gestión de siniestros registró 1 268 casos (2,5%) y el servicio militar, 1 148 (2,3%).

La gestión de riesgos contabilizó 509 emergencias, que correspondieron al 1% del total. Entre todas las categorías sumaron los 50 452 incidentes que el ECU 911 coordinó durante el feriado.

En cuanto a la distribución territorial, después de Quito, Guayaquil y Cuenca, Ambato ocupó el cuarto lugar, con 1 474 emergencias (2,9%). Santo Domingo registró 1 114 (2,2%) e Ibarra contabilizó 981 (1,9%).

Los demás cantones del país concentraron 28 751 incidentes, equivalentes al 57% del total nacional. Este grupo reunió más de la mitad de las emergencias reportadas durante el feriado.

Un siniestro de tránsito, lluvias y evacuaciones entre los casos relevantes

Entre los incidentes destacados por el ECU 911 consta un siniestro de tránsito ocurrido el 1 de noviembre en la provincia de Esmeraldas. El hecho se registró en la vía estatal E15, a la altura del sector Mi Casa Bonita, en el cantón Esmeraldas.

El accidente involucró a un transporte de pasajeros y un automóvil. Como resultado, una persona falleció y otra resultó herida. El ECU Esmeraldas coordinó la atención con las instituciones articuladas al servicio.

En la provincia del Guayas, las fuertes lluvias provocaron acumulación de agua en varios sectores de los cantones Yaguachi y Guayaquil. Los reportes incluyeron novedades en Antonio Parra, José Tamayo, Pedro Menéndez Gilbert, De las Américas, Quito y 25 de Julio.

Una de estas emergencias dejó a dos personas atrapadas. Después de las labores de rescate y evacuación, las unidades de primera respuesta confirmaron que una persona resultó afectada.

Galápagos también registró varias emergencias durante el feriado. Según los reportes de las unidades de atención, una persona falleció en el sector Bellavista. Además, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal comunicó la desaparición de dos personas en el sector Divino Niño.

Los incidentes también provocaron el colapso de una vivienda en Miramar y la caída de postes. Estas novedades causaron afectaciones al suministro de energía eléctrica en sectores de la parte alta.

Ante esta situación, aproximadamente 80 personas evacuaron sus viviendas y se trasladaron al Coliseo de Deportes de Santa Cruz. Las unidades de respuesta coordinaron la atención de las emergencias reportadas en la provincia insular.

El balance del ECU 911 recoge así los incidentes registrados en el país durante el feriado de noviembre, con Quito y Guayaquil entre las jurisdicciones que concentraron más reportes y con emergencias relacionadas con seguridad ciudadana, movilidad, lluvias y otros eventos.

🚨 Durante el feriado de noviembre, el ECU 911 coordinó la atención de 50.452 emergencias a escala nacional, junto a las instituciones articuladas. 📍 Quito, Guayaquil y Cuenca registraron el mayor número de novedades. 16 centros zonales y locales se mantuvieron operativos para coordinar la atención y cuidar de la ciudadanía. — ECU 911 (@ECU911_) November 4, 2026

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