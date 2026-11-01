El embalse Daule-Peripa desfoga agua tras recibir 16 veces más caudal

Fecha de publicación: 1 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 1 de noviembre de 2026

Una maniobra técnica de regulación hídrica se ejecutó en la provincia del Guayas este domingo 1 de noviembre de 2026, luego de que las autoridades energéticas dispusieran la evacuación controlada de caudales para estabilizar los niveles del embalse Daule-Peripa. La intervención preventiva responde a las intensas precipitaciones asociadas al fenómeno de El Niño, las cuales incrementaron sustancialmente los afluentes que alimentan la presa durante las últimas semanas, demandando un manejo programado para precautelar a las poblaciones ribereñas del río Daule.

Embalse Daule-Peripa abre sus compuertas para regular el almacenamiento

El ingreso de agua superó en 16 veces el promedio habitual registrado para esta temporada.

Durante el mes de octubre, el volumen de entrada a la represa sobrepasó los 800 metros cúbicos por segundo (m³/s), cifra que representó un incremento de 16 veces frente a los registros normales de la época. Este fuerte aporte fluvial generó una elevación de 3,42 metros en el nivel del embalse Daule Peripa.

Frente a este escenario hidrológico, la Unidad de Negocio Hidronación, perteneciente a la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP), activó una estrategia de regulación para desalojar los excedentes acumulados de manera planificada y mantener el control del reservorio.

Cronograma de apertura progresiva en la Central Marcel Laniado de Wind

Las compuertas del vertedero se habilitaron con intervalos de pocos minutos al mediodía.

La operación se concentró en la Central Marcel Laniado de Wind mediante un esquema escalonado de apertura en las estructuras del vertedero. Las maniobras comenzaron a las 12:20 con la apertura de un metro en la compuerta número tres.

Posteriormente, a las 12:29, el personal técnico abrió un metro de la compuerta número uno, y finalmente a las 12:34 se ejecutó la apertura de un metro en la compuerta número dos. Esta secuencia técnica permitió graduar la salida del líquido hacia el cauce sin generar impactos abruptos en la cuenca baja.

Caudales operativos alcanzan una descarga total de 697 m³/s

El desfogue combina la generación eléctrica con el flujo directo por el vertedero.

Con la implementación de este esquema, las descargas operativas vigentes alcanzaron un caudal total de salida de 697 m³/s hacia el río Daule. De esta cantidad global, un caudal de 297 m³/s corresponde a las aguas evacuadas directamente a través de las tres compuertas del vertedero, mientras que los restantes 400 m³/s corresponden al caudal turbinado dentro del proceso de generación energética de la central hidroeléctrica. Ambas corrientes confluyen aguas abajo conforme a los parámetros de seguridad establecidos.

Medida busca evitar que el embalse llegue a la cota máxima de 85 msnm

El desfogue programado permite conservar espacio para amortiguar futuras crecidas.

El objetivo central de la operación en el embalse Daule-Peripa radica en desalojar el volumen hídrico necesario para preservar la capacidad de almacenamiento de la presa y retrasar, en la medida de lo posible, la llegada a la cota de 85 metros sobre el nivel del mar (msnm), cota que marca el límite máximo de operación segura.

Los equipos técnicos mantienen el monitoreo permanente sobre el embalse y el comportamiento de otros afluentes aguas abajo para prevenir riesgos en las comunidades aledañas.

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