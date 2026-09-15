Embajada de Estados Unidos ofrece vacantes para empleos de medio tiempo en Quito

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de septiembre de 2026

La Embajada de Estados Unidos en Quito abrió dos vacantes de medio tiempo para familiares elegibles de ciudadanos estadounidenses. Los puestos corresponden a las áreas de seguridad y asistencia administrativa, con una jornada de 20 horas semanales y un salario anual de 15 551,50 dólares.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el martes 22 de septiembre de 2026. El contrato tendrá una duración determinada de hasta cinco años. El sueldo representa aproximadamente 1 296 dólares al mes. Las plazas no están disponibles para el público ecuatoriano en general, ya que la convocatoria se dirige exclusivamente a familiares elegibles de ciudadanos estadounidenses, identificados con las siglas USEFM.

Seguridad y acompañamiento dentro de las instalaciones

El cargo combina responsabilidades de seguridad con tareas administrativas. Del total de actividades, el 55 % estará relacionado con la supervisión y el acompañamiento de personas que no tienen autorización para ingresar por su cuenta a zonas de acceso controlado dentro de las instalaciones diplomáticas.

Entre sus funciones, la persona contratada deberá acompañar a trabajadores de limpieza y mantenimiento, así como a contratistas que ingresen a áreas seguras. También tendrá que verificar que estas personas abandonen esos espacios una vez que terminen sus labores.

Otra de sus responsabilidades será elaborar informes sobre posibles incidentes. Además, podrá escoltar valijas clasificadas y prestar apoyo durante las visitas de delegaciones especiales.

El puesto también contempla una parte administrativa. Estas actividades representarán el 45 % de las funciones. Entre ellas están la elaboración y revisión de informes, el análisis de datos y el seguimiento de órdenes relacionadas con trabajos de mantenimiento.

El trabajador también deberá verificar información sobre servicios básicos. De manera ocasional, apoyará en la atención de llamadas y correos electrónicos, además de colaborar en reuniones.

Aunque la plaza contempla una jornada regular de 20 horas semanales, la convocatoria señala que el empleado podría tener que trabajar fuera del horario habitual. Estas labores también podrían ocurrir durante fines de semana o días festivos.

Antes de la contratación, los candidatos tendrán que pasar por una investigación de antecedentes. La convocatoria también contempla la posibilidad de que deban realizarse un examen médico.

Requisitos y pasos para postular

Los interesados deberán presentar su postulación a través del sistema electrónico ERA de la Embajada de Estados Unidos. El plazo para completar el proceso termina el 22 de septiembre de 2026.

Los aspirantes tendrán que proporcionar información sobre su experiencia, educación, dominio de idiomas y habilidades laborales. La convocatoria advierte que una solicitud incompleta podría quedar descalificada.

Entre los documentos que deberán presentar constan una copia de las órdenes de traslado o de la notificación de asignación del patrocinador y una copia del pasaporte. También deberán entregar el título de bachiller o universitario, cuando corresponda.

Los postulantes que soliciten preferencia como veteranos tendrán que presentar los formularios o documentos militares respectivos. Además, deberán entregar el formulario SF-50 cuando resulte aplicable.

La convocatoria establece que existen dos puestos disponibles. La Embajada precisa que solo considerará a quienes cumplan con la condición de familiares elegibles de ciudadanos estadounidenses.

La jornada de 20 horas semanales y el contrato de hasta cinco años forman parte de las condiciones señaladas para estas vacantes. El salario anual establecido para los puestos alcanza los 15 551,50 dólares.

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